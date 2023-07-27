ИЗЪЯТА БЕЗАКЦИЗНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК проведены оперативно-профилактические мероприятия по проверке объектов общественного питания города Сухум.
При проверке объектов общественного питания в городе Гагра, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГТК РА обнаружено и изъято 20 бутылок алкогольной продукции без марок акцизного сбора РА, раннее ввезенные на территорию Республики Абхазия с нарушением таможенного законодательства.
Все материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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