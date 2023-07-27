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Абхазия Информ

ЮНЫЕ ЭКО-АКТИВИСТЫ ИЗ ОЧАМЧЫРЫ ПРОВЕЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ АКЦИЮ В РОДНОМ ГОРОДЕ

Новости Четверг, 27 июля 2023 18:44
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ЮНЫЕ ЭКО-АКТИВИСТЫ ИЗ ОЧАМЧЫРЫ ПРОВЕЛИ ИНФОРМАЦИОННУЮ АКЦИЮ В РОДНОМ ГОРОДЕ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Ребята подготовили и раздали прохожим на улицах листовки с информацией о том, как действовать в случае обнаружения лесного пожара и о том, чего нельзя делать в лесу и сельхоз участках по правилам пожарной безопасности.

Например, нельзя оставлять в лесу легко возгораемые предметы, в том числе и стекло, а также нельзя выжигать траву в сухую ветреную погоду.

Эко-активисты – участники экологических клубов, созданных в Абхазии общественной организацией «Апсабара». Проводить информационные акции они обучаются в рамках экологического проекта Сухумского Дома Юношества (инициатива осуществляется в рамках проекта IRCCR).

Лесные пожары – важная и актуальная проблема для Абхазии, так как 90% всех пожаров происходит прямо или косвенно по вине человека. Вот почему информационные кампании на эту тему так важны и эффективны. Очамчырские школьники уже вносят свой существенный вклад в это дело.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 27 июля 2023 18:46

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