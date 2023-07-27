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Абхазия Информ

ХЛЕБ В АБХАЗИИ ПОДОРОЖАЕТ

Новости Четверг, 27 июля 2023 18:38
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ХЛЕБ В АБХАЗИИ ПОДОРОЖАЕТ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров принято Постановление «О государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную».

Согласно документу установлены новые максимальные предельные оптовые и розничные цены на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего и второго сорта.

1 кг хлеба из муки высшего сорта будет стоить не более 50 рублей, весом 0,6 кг – не более 30 рублей;  

1 кг хлеба из муки второго сорта – 47 рублей, весом 0,6 кг – 28 рублей.

В случае изменения цен на сырье, используемое при производстве хлебной продукции, цены на которую регулируются настоящим Постановлением, более чем на 10% от цен, которые использовались при расчете настоящих максимальных предельных оптовых и розничных цен на хлеб формовой штучный, изготавливаемый из пшеничной муки высшего и второго сорта, уполномоченный орган в сфере государственного регулирования цен вправе применять повышающий коэффициент для расчета оптовой и розничной цены, при этом изменение цены не должно превышать 10 %.

В целях упрощения расчетов полученная цена подлежит округлению до целых чисел.

Установлена также предельная оптовая торговая наценка на муку пшеничную, исчисляемую относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии, в размере 15%.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 27 июля 2023 18:43

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