МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ПРЕДСТАВИЛА ПРОЕКТ ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров, вице-премьер – министр экономики Кристина Озган представила проект Индикативного плана на 2024 год.

Согласно проекту, совокупный объем производства товаров, работ и услуг на следующий год спрогнозирован в сумме 149,7 млрд руб., в том числе в сельском хозяйстве – 11 млрд руб. Внешнеэкономическая деятельность прогнозируется в сумме 46,3 млрд руб. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года составляет 34%, а к плановым показателям 2023 года – 18%.

Без учета сельского хозяйства и внешнеэкономической деятельности прогноз совокупного объема производства планируется в объеме 92,4 млрд руб., что на 24,6% больше аналогичных показателей, запланированных на 2023 год, и на 29,3% больше фактических показателей 2022 года.

Наибольшая доля совокупного объема приходится на торговлю (59%), промышленность (10%), курорты и туризм (11%). Объем промышленного производства планируется в размере 9,2 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. или 20% больше запланированных показателей на 2023 год и на 15,9% больше, чем фактический показатель 2022 года.

В энергетике совокупный объем производства прогнозируются в размере 2 млрд руб., что на 13,4% больше запланированного на 2023 год.

Спрогнозированный объем услуг в отрасли связи составляет 3,1 млрд руб., что на 7,9% больше прогноза на 2023 год и на 16% больше фактических показателей 2022 года. Объем строительных работ сформирован на уровне 4,6 млрд руб., что на 44,1% больше плана на 2023 год.

В объемном показателе на долю строительных работ, реализуемых в рамках Инвестпрограмм, приходится 30%.

Объем товарооборота планируется в размере 54,4 млрд руб., что на 22,9% больше прогнозного показателя 2023 года и на 32,8% больше фактических показателей 2022 года.

Объем платных услуг планируется на уровне 4,8 млрд руб., что больше уровня планового показателя 2023 года на 32,7%.

Объем услуг в транспортной сфере составит 1,2 млрд руб., что в 2 раза превышает фактические показатели 2022 года.

Объем услуг в отрасли туризм прогнозируется на уровне 9,6 млрд руб. Рост по отношению к плановым показателям 2023 года составил 44,4% и на 41,9% больше фактических показателей 2022 года.

В научно-производственной деятельности прогноз совокупного объема производства планируется на уровне 366 млн руб., что на 33,8% больше плановых показателей 2023 года и на 62,3% больше фактических показателей 2022 года.

В кредитно-финансовой сфере прогнозируемый объем составит 2,6 млрд руб., что на 27,3% больше прогноза на 2023 год и на 33,2% больше фактических показателей 2022 года.

По данным министерства сельского хозяйства, прогноз в сельском хозяйстве составит 11 млрд руб., что на 62% больше по сравнению с прогнозом на 2023 год. Прибыль по всем отраслям экономики спрогнозирована в сумме 7,2 млрд руб., что на 33,8% больше планового показателя 2023 года и на 21,5% больше по сравнению с фактическими показателями 2022 года.

Наибольшая доля совокупной прибыли по всем отраслям экономики приходится на торговлю (36%), промышленность (20%), курорты и туризм (19%) и связь (11%). Показатель прибыли в отраслях экономики спрогнозирован в следующих параметрах: промышленность – 1,3 млрд. руб., энергетика – 77 млн руб., связь – 793 млн руб., строительство – 217,3 млн. руб., торговля – 2,5 млрд. руб., услуги – 340,6 млн. руб., транспорт – 64 млн. руб., туризм – 1,5 млрд. руб., кредитная сфера – 263,2 млн. руб.

Прогноз численности занятых в отраслях экономики планируется в количестве 23 066 человек. Рост по отношению к фактическим показателям 2022 года – 4 297 занятых.

Общий фонд заработной платы по отраслям экономики спрогнозирован в сумме 6,1 млрд руб. Это на 27% больше фактических показателей 2022 года и на 15,5 % больше прогноза 2023 года.

Наибольший удельный вес по годовому фонду заработной платы приходится на такие отрасли деятельности, как: услуги – 58,8%, курорты и туризм – 53,3%, строительство – 27,3%.

Среднемесячная заработная плата планируется в размере 22 208 руб., при этом самый высокий уровень средней заработной платы в кредитно-финансовой сфере – 36,9 тыс. руб. в торговле – 26 тыс. руб., в туризме – 24,5 тыс. руб., в строительстве и энергетике – 22 тыс. руб., в промышленности – 20 тыс. руб., в связи – 18 тыс. руб. Самый низкий уровень средней зарплаты в транспорте – 13,9 тыс. руб. и научно-производственной сфере – 14,6 тыс. руб.

Объем внешнеторгового оборота на 2024 год прогнозируется в размере 46,3 млрд руб., с ростом в 11,7% по отношению к прогнозу 2023 года.

Прогнозируемый объем экспорта составит 7,9 млрд руб., что на 14,5% больше по отношению к фактическим показателям 2022 года. По сравнению с прогнозными показателями 2023 года рост составляет – 13,4%.

Прогнозируемый объем импортных поставок – 38,4 млрд руб., что на 11,7% больше прогнозных показателей 2023 года.

Озган также представила цифры удельного веса совокупного объема производства (работ, услуг) по г. Сухуму и районам: г. Сухум – 56,3%, Гагрский район – 27%, Гудаутский район – 5,5%, Сухумский район – 4,9%, Гулрыпшский район – 2,8%, Очамчырский район – 2,9%, Ткуарчалский район – 0,1%, Галский район – 0,5%.

Об этом сообщает сайт КМ.