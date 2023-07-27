МЧС ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. В связи с установившейся жаркой погодой и существенным повышением рисков возникновения природных возгораний МЧС Абхазии настоятельно призывает граждан и гостей республики соблюдать правила противопожарной безопасности в лесных зонах, расположенных на побережье и горных массивах. В частности, при проведении хозяйственных работ или отдыхе на пикниках.
Руководителям районных, сельских и поселковых администраций надлежит тщательнейшим образом контролировать ситуацию с наличием необходимых средств пожаротушения для оперативного реагирования в случае возникновения природных возгораний.
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