 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023

ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Гули Кичба не надо представлять широкому читателю, ее общественная известность насчитывает несколько десятилетий и не…
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
июня 24 2023
АБХАЗИЮ МОГУТ «ОБЪЯВИТЬ ЧАСТЬЮ РОССИИ», А ОСЕТИЮ НЕТ – МНЕНИЕ
«ТУТ ВСЕ ДОМА СТРОИЛИ ЗВЕРИ». АБХАЗИЯ ЗОВЁТ РОССИЯН НА ШОКИРУЮЩИЙ КУРОРТ
июня 20 2023
«ТУТ ВСЕ ДОМА СТРОИЛИ ЗВЕРИ». АБХАЗИЯ ЗОВЁТ РОССИЯН НА ШОКИРУЮЩИЙ КУРОРТ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ВД И ОМБУДСМЕН АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

Новости Четверг, 27 июля 2023 18:19
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ВД И ОМБУДСМЕН АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и Уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария провели рабочую встречу по вопросам взаимодействия аппаратов ведомств.

Роберт Киут поблагодарил Анас Кишмария за проявленную инициативу и отметил необходимость постоянного взаимодействия аппаратов ведомств, так как данное сотрудничество носит полезный характер в целях защиты прав граждан страны, а так же общества в целом от преступных посягательств.

Министр также обозначил проблему применения насилия в отношении сотрудников милиции со стороны лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда общество эмоционально реагирует на возможное нарушение прав задержанных, оставляя без внимания нарушение прав, причинение вреда здоровью и угрозу жизни самих сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь Анас Кишмария поблагодарила Роберта Киут за оперативное информирование офиса уполномоченного по направленным в МВД запросам и отметила складывающуюся позитивную атмосферу взаимодействия.

В ходе встречи стороны договорились о проведении мероприятий по мониторингу мест лишения свободы в Республике Абхазия, а так же поддержанию постоянного канала коммуникации между главой МВД и омбудсменом Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 27 июля 2023 18:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ГАГРСКОГО РАЙОНА МЧС ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН И ГОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.