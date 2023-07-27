МИНИСТР ВД И ОМБУДСМЕН АБХАЗИИ ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

Сухум. 27 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут и Уполномоченная по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмария провели рабочую встречу по вопросам взаимодействия аппаратов ведомств.

Роберт Киут поблагодарил Анас Кишмария за проявленную инициативу и отметил необходимость постоянного взаимодействия аппаратов ведомств, так как данное сотрудничество носит полезный характер в целях защиты прав граждан страны, а так же общества в целом от преступных посягательств.

Министр также обозначил проблему применения насилия в отношении сотрудников милиции со стороны лиц, подозреваемых в совершении преступлений, когда общество эмоционально реагирует на возможное нарушение прав задержанных, оставляя без внимания нарушение прав, причинение вреда здоровью и угрозу жизни самих сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь Анас Кишмария поблагодарила Роберта Киут за оперативное информирование офиса уполномоченного по направленным в МВД запросам и отметила складывающуюся позитивную атмосферу взаимодействия.

В ходе встречи стороны договорились о проведении мероприятий по мониторингу мест лишения свободы в Республике Абхазия, а так же поддержанию постоянного канала коммуникации между главой МВД и омбудсменом Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.