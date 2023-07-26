Сухум. 26 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Гагрского района по итогам работы Администрации за первое полугодие 2023 года. В работе актива приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, врио председателя СГБ Темур Ахиба и советник президента по экономическим вопросам Адгур Ашуба.

Итоги социально-экономической деятельности представил глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

В своем докладе он подробно рассказал о том, как в районе преодолевали последствия стихии, обрушившейся на Гагрский район 9 июля.

«Сотрудники МЧС работали круглые сутки, с 10 июля в пострадавших селах работала вся имеющаяся техника и людской ресурс», – доложил он.

По его словам, комиссией по оценке ущерба зафиксировано свыше 400 семей, нуждающихся в помощи государства. Особую благодарность Юрий Хагуш выразил предпринимателям района, которые перечисляли средства на спецсчета пострадавших сел.

«Так, уже собрано более 11 млн рублей, и помощь продолжает поступать», – отметил он.

Юрий Хагуш также рассказал о перспективах развития Гагрского района, о планах на будущее и их реализации.

Он перечислил существующие острые проблемы в районе, среди которых – водоснабжение, бесперебойное энергоснабжение, нехватка школ и детских садов, спортивных залов, отсутствие качественного ремонта и оснащения медицинских учреждений, проблемы восстановления инфраструктурных объектов.

Так, глава Гагрского района рассказал о том, что в районе сегодня реализуют совместный проект с российскими меценатами группы компаний «Мантера» по капитальному ремонту и строительству многофункционального комплекса в г. Гагра, стоимость которого составляет около 200 млн рублей.

Для решения всех проблем, с которыми сталкивается район, нужно искать новые источники доходов, создавать новые источники налогообложения.

«Даже при той положительной динамике налоговых поступлений, которая есть сегодня в Гагрском районе, бюджет не способен будет реализовать все проекты», – сказал Хагуш.

Далее глава района, затрагивая тему апарт-отелей, сообщил, что в Администрацию района поступают заявления от различных юридических лиц на разрешение их строительства.

«У нас нет законных оснований им в этом отказывать. Законопроект, представленный в Народное собрание, как я понимаю, будет способен регулировать данный вид бизнеса с выгодой для государства, и он так и называется – №Закон о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», – отметил он.

Учитывая транслируемые в общество сомнения и переживания в вопросе правового статуса апартаментов, Хагуш сказал: «Как человек, болеющий за свой народ не менее всех сторонников и противников законопроекта, тезис о том, что этот законопроект приведет к потере лучших земель – считаю необъективным, так как те лучшие земли, о которых идет речь, под разными видами пользовательских и арендных отношений были выделены под различные бизнес или же сельскохозяйственные проекты уже много лет назад и преимущественно – национальному инвестору, о котором так часто упоминается в последнее время. В их числе есть и бывшие чиновники, и ветераны войны, и другие заслуженные в нашей стране люди», – рассказал Хагуш.

В тоже время, он отметил, что за десятилетия пользования активами в сотни гектаров земли, в стране так и не произошло прорывного скачка ни в туристическом бизнесе, ни в сельском хозяйстве.

«Более того, многие все эти годы даже не платили земельный налог, а за спиной у государства происходят многомиллионные сделки по переуступке прав пользования земельными участками, этими же людьми!» – добавил Юрий Хагуш.

Далее он пояснил, что никакой речи о продаже земли, которая является неотъемлемой собственностью государства и ее народа, не идет, здесь продаются или же переуступаются лишь права на пользование-владение земельными участками.

«Вопрос, между кем и кем? Власть можно обвинить во всем, но давайте откроем местные сайты объявлений, агентств недвижимости, социальные сети. Под объявлениями о продаже земельных участков размещены номера телефонов продавцов – не глав администраций и не президента. Там указаны номера телефонов наших с вами граждан, может быть, наших соседей и родственников», – сказал Хагуш.

Он также напомнил, что из государственной собственности в частную за копейки выводились крупнейшие санатории и пансионаты, которые за спиной у государства и его народа продавались за миллиарды рублей третьим лицам.

По его словам, за послевоенные годы нотариальные конторы выдали огромное количество доверенностей иностранным гражданам на право управления недвижимым имуществом, что является скрытой формой продажи жилья иностранным гражданам. Также он упомянул о наплыве трудовых иммигрантов в республику.

«Не сможет ли все это повлиять на демографический перекос? Не способствует ли это появлению в нашей республике тысяч иностранных граждан?» – спросил Хагуш.

Далее он напомнил, что абхазское законодательство уже долгие годы позволяет приобретение любой недвижимости на территории Республики Абхазия иностранным гражданам, за исключением жилой недвижимости.

«А запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам как был, так и остается неизменным», – заверил он.

Благодаря тому, что в стране снизился уровень преступности, условия для российского бизнеса стали более благоприятными, а потому Абхазия, считает глава Гагрского района, должна извлечь максимальную выгоду для государства, ведя переговоры с российскими коллегами о таких масштабных проектах, как строительство крупных курортных комплексов, открытие аэропорта, развитие горных кластеров.

«И даже в этом случае, я уверен, найдутся противники и этого проекта, которые категорично будут высказываться против, при этом не предлагая никаких конкретных альтернативных решений», – посетовал Хагуш.

Аслан Бжания поблагодарив жителей и руководство района, отметил, что работать в Гагре стали эффективней, но есть еще множество проблем, которые предстоит решить.

«Все вопросы, стоящие перед нашей республикой, решаемы. Многие страны уже прошли через это, и мы можем перенять их опыт, ставя во главу угла защиту Апсуара и интересов Абхазии», – отметил Бжания.

Он напомнил, что уже начали восстанавливать железнодорожные вокзалы в Сухуме, Гудауте и Псырцха и подчеркнул необходимость водоснабжения Гагрского района, ремонта объездной дороги и тоннеля.

Также Бжания отметил, что машин в стране стало больше и надо думать о расширении дорожной инфраструктуры.

Для воплощения в жизнь всех этих проектов нужны средства, государственные финансы.

«Гагрский отчет о проделанной работе не может не радовать, но совсем иная ситуация складывается в Ткуарчалском районе. И хотя у восточной Абхазии имеется большой потенциал, реальное состояние дел там неудовлетворительное. Мы должны сделать так, чтобы положение в восточном направлении страны было не хуже, чем на западном. В настоящее время западная Абхазия оказывает помощь восточному региону республики. Если экономика начнет развиваться, то и там ситуация кардинально изменится», – считает Бжания.

Глава государства подчеркнул, что необходимы инвестиции, потому что по-другому эти вопросы не решить.

«Наша банковская система не в состоянии обеспечить людей кредитными ресурсами, поэтому мы должны привлечь инвестиции из других государств, которые будут работать в нашу пользу», – сказал Бжания.

Президент отметил, что 70% бюджета Гагрского района формируется за счет туристической сферы, которая будет поступательно развиваться в дальнейшем.

«Мы проводим такую экономическую политику. Никто не ставит вопрос продажи абхазской земли – она не продается, но ее можно сдать в аренду, чтобы человек работал на этой земле и платил налоги государству. Это нелегкий процесс, и с ним могут быть связаны нарушения, решение которых ляжет на плечи правоохранительных органов страны. Администрация и правительство должны решать эти вопросы сообща и идти по намеченному пути. Мы не должны этого бояться, нужно бояться безработицы, ведь из 140 тысяч трудоспособного населения около 60 тысяч безработные. Это плачевная статистика», – сказал глава государства.

Далее Бжания заявил, что 60% преступлений совершают безработные. Безработица по цепочке порождает другие социальные проблемы.

«Мы – молодое государство, которое непременно пойдет по пути прогресса. Мы должны воспринимать лучшее, что есть в мировой практике, и адаптировать к нашим реалиям, сохраняя при этом свою идентичность и культуру на основе развивающейся экономики. У нас нет другой цели», – подытожил президент.

Об этом сообщает сайт президента.