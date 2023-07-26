В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ДВА НОВЫХ ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯ

Сухум. 26 июля 2023. Абхазия-Информ. Парламент внесли изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия». Список почетных званий, существующих в Абхазии в соответствии с действующим законом «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия», дополняется почетными званиями «Заслуженный художник Республики Абхазия» и «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия».

Кроме того, дополняются положения закона в части описаний почетных званий «Народный артист», «Народный писатель», «Народный поэт», «Народный художник».

В соответствии с принятыми изменениями, почетное звание «Народный артист Республики Абхазия» присваивается не ранее, чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия» или «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия».

Почетное звание «Народный писатель Республики Абхазия» присваивается не ранее, чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» или «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».

Почетное звание «Народный поэт Республики Абхазия» присваивается не ранее, чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия» или «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия».

Почетное звание «Народный художник Республики Абхазия» присваивается не ранее чем через 10 лет после присвоения почетного звания «Заслуженный художник Республики Абхазия» или «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия».

Также устанавливается стаж научной деятельности не менее 15 лет, необходимый для присвоения почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия», ранее не прописанный в действующем законе.

«Проект закона РА «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия» восполняет пробелы в действующем законодательстве в части правового регулирования правоотношений, возникающих в сфере государственных наград и почетных званий», – отметил председатель парламентского Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Венори Бебия.

Депутаты единогласно проголосовали за изменения в законе о государственных наградах и почетных званиях.