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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ МФЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Новости Среда, 26 июля 2023 17:54
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В АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ МФЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОКАЗАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Сухум. 26 июля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроект «Об оказании государственных услуг». «Законопроект разработан в рамках общей концепции, направленной на создание условий, которые могли бы способствовать снижению административной и бюрократической нагрузки на граждан, привлечению инвестиций и развитию экономики страны, в частности путем совершенствования действующего законодательства», – говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта, отвечающего существующим социально-экономическим реалиям и требованиям развития отношений в сфере оказания государственных услуг, можно считать одной из важнейших задач в рамках реформирования законодательства Абхазии, сказал депутат Эрик Рштуни, представлявший законопроект.

В законопроекте 24 статьи, объединенных в шесть глав.

Глава 1 содержит положения, определяющие его сферу действия, основные термины, используемые в законопроекте, права заявителей при получении государственные услуг, обязанности органов, предоставляющие государственные услуги.

Глава 2 содержит положения, определяющие общие требования к предоставлению государственных услуг, требования к межведомственному информационному взаимодействию, к взиманию с заявителя платы за предоставление государственных услуг.

Глава 3 направлена на регулирование правоотношений в сфере подготовки и заключения административного регламента.

Важным элементом законопроекта, содержащемся в главе 4, является создание многофункциональных центров, занимающихся оказанием государственных услуг по принципу «одного окна» (далее МФЦ).

Глава 5 определяет основания, предмет и общие требования к досудебному рассмотрению жалоб на действия органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, работников и организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг и многофункционального центра.

«Реализация таких центров будет способствовать сокращению сроков предоставления государственных услуг, снижению очередей и, в конечном итоге, повышению уровня удовлетворённости граждан работой органов государственной власти, а также упрощению процесса получения гражданами госуслуг», – отмечается в пояснительной записке.

Основные функции МФЦ:

приём запросов заявителей о предоставлении государственных услуг;

представление интересов заявителей при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг;

представление интересов государственных органов, органов местного самоуправления при взаимодействии с заявителями;

информирование заявителей о порядке предоставления государственных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных услуг;

выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных услуг.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 26 июля 2023 18:01

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