УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ ГОСПОШЛИН ЗА РАБОЧУЮ ВИЗУ И ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ИЛИ ЛИЦУ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

«Проект закона направлен на увеличение размера государственной пошлины за выдачу обыкновенной рабочей визы и за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства», – сказал Барциц.

Центральным органом госуправления, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере миграции, является Государственная миграционная служба. В ее полномочия входит в том числе и выдача разрешительных документов, дающих право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории Абхазии.

По данным миграционной службы, иностранные граждане и лица без гражданства в основном обращаются за получением разрешения на работу и за получением обыкновенной рабочей визы.

Размер государственной пошлины за выдачу разрешения на работу и выдачу обыкновенной рабочей визы не менялся с 2016 года. В соответствии с действующим законом, размер государственной пошлины:

1) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет: сроком до одного года – 6 000 рублей; сроком до шести месяцев – 3 000 рублей; сроком до трех месяцев – 1 500 рублей;

2) за выдачу обыкновенной рабочей визы, в зависимости от того, является ли виза однократной или многократной: сроком до 3 месяцев – от 1 000 до 2 000 рублей; сроком до 6 месяцев – от 3000 до 4000 рублей; сроком до 1 года – от 5 000 до 6 000 рублей.

«Большая часть иностранных граждан, осуществляет трудовую деятельность на территории Абхазии в качестве разнорабочих. Они не привязаны к конкретному работодателю, осуществляют трудовую деятельность самостоятельно, без оформления соответствующих договоров. Соответственно, их доходы от такой деятельности не подлежат налогообложению. Единственным обязательным платежом, поступающим в бюджет от этой категории иностранных граждан и лиц без гражданства в течение срока, на который выдан соответствующий разрешительный документ, является государственная пошлина», - уточнил Барциц.

Проектом закона предусматривается увеличение размеров госпошлины за выдачу обыкновенной рабочей визы и разрешения на работу.

за выдачу обыкновенной рабочей визы: сроком до 3 месяцев – от 3 000 до 4 000 рублей; сроком до 6 месяцев – от 5 000 до 6 000 рублей; сроком до 1 года – от 7 000 до 8 000 рублей;

за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства: сроком до одного года – 8 000 рублей; сроком до шести месяцев – 6000 рублей; сроком до трех месяцев – 3500 рублей.

«Принятие проекта Закона обеспечит увеличение размера государственной пошлины и соответственно, обеспечит увеличение доходной части Республиканского бюджета», – отметил Барциц.

Об этом сообщает Апсныпресс.