ЮРИЙ ХАГУШ: ЗА СПИНОЙ У ГОСУДАРСТВА ПРОИСХОДЯТ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ СДЕЛКИ ПО ПЕРЕУСТУПКЕ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

Сухум. 26 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Гагрского района по итогам работы Администрации за первое полугодие 2023 года. В работе актива приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель президентской Администрации Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут и советник президента по экономическим вопросам Адгур Ашуба.

Итоги социально-экономической деятельности представил глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

Он напомнил, что 9 июля на Гагрский район обрушилась стихия. В результате ливневых дождей было подтоплено более 1 200 домов. Пострадало три села – Лдзаа, Алахадзы и Псахара, поселок Бзыпта и часть города Гагра.

В этот же день был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии и для помощи гражданам была организована горячая линия. Сотрудники МЧС работали круглые сутки и уже с 10 июля в пострадавших селах работала вся имеющаяся техника и людской ресурс.

Также параллельно была создана комиссия по оценке ущерба нанесенного жителям пострадавших населенных пунктов, в которую вошли заместители главы района, главы администраций пострадавших сел и депутаты районного собрания. Комиссия сделала по дворовой обход зафиксировала все данные, в администрациях начался прием заявлений от граждан.

Всего наиболее пострадали и нуждаются в помощи государства свыше 400 семей. «Комиссия определила степени и суммы материальной помощи и в ближайшие дни мы начнем оказывать денежную помощь наиболее уязвимой категории граждан, кто больше всех пострадал в результате стихии. Хочу поблагодарить за поддержку предпринимателей района, которые с первых дней начали оказывать помощь, перечисляя средства на спецсчета пострадавших сел. Уже собрано более 11 млн. руб. И помощь продолжается. Чуть позже мы озвучим имена всех кто не остался в стороне от общей беды, и поблагодарим их еще раз», –подчеркнул Юрий Хагуш.

Он также рассказал о перспективах развития Гагрского района, о планах на будущее и их реализации.

По его словам, нельзя не отметить и существующие проблемы, которые стоят перед администрацией района уже сегодня и с которыми она столкнемся завтра. «Остро стоит вопрос водоснабжения Гагры – завершение этого проекта мы с ждем с нетерпением, но на него необходимо потратить весьма внушительные средства. На данном этапе мы можем рассчитывать только на Инвестиционную программу и помощь Российской Федерации», – подчеркнул Хагуш.

Также остро, по его словам, стоит вопрос бесперебойного энергоснабжения: благодаря помощи Российской Федерации в рамках Инвестпрограммы, были произведены работы по капитальному ремонту подстанций Гагра-1, Гагра-3 и подстанции Бзыбь. Сейчас приступают к ремонту подстанции в селе Алахадзы.

«Все это очень большие финансовые вложения, но мы также должны изыскать средства на замену трансформаторных подстанций в городах и сёлах, их около 200. Нам необходимо заменить устаревшие линии, опоры, внутригородские сети – это все крайне важно сделать», – подчеркнул глава Администрации.

Юрий Хагуш отметил, что в ближайшей перспективе назревает необходимость открытия еще одной школы в Гагре, так как две средние городские школы испытывают дефицит мест. Строительство и оснащение новой школы на сегодня будет стоить порядка полумиллиарда рублей. Также планируется капитальный ремонт здания бывшей грузинской школы в п. Цандрипш, для открытия в ней абхазской школы и там же нового детского сада. На школу понадобится более 150 млн руб. а детского сада – с нуля, – свыше 120 млн руб.

Завершается капитальный ремонт детского сада в Гагре, который снимет острую нехватку мест и уже, на перспективу, начат капитальный ремонт еще одного детсада по ул. Адыгаа и на это нужны средства.

«Гагрский район испытывает нехватку детских спортивных залов и мы сегодня мы реализуем совместный проект с российскими меценатами группы компании «Мантера» по капитальному ремонту и строительству многофункционального комплекса в Гагре, сметной стоимостью около 200 млн руб.. Также, за счет собственных средств, строится спортзал в п. Бзыпта, ремонтируются спортзалы при школах в г. Пицунда и в с. Гечрипш, но они, в полной мере, не удовлетворяют всех потребностей сегодняшнего дня. Нужно строить и открывать еще больше», – считает глава Администрации.

Он еще раз подчеркнул, что благодаря помощи меценатов, предпринимателей и собственных бюджетных средств, сегодня ведутся капитальные ремонты в больницах, их оснащают оборудованием и каретами скорой помощи, но довести до необходимого уровня все отделения больниц и оснастить их всем необходимым – задача не из легких.

Юрий Хагуш сообщил, что на баланс администрации возвращены и стоят объекты культуры, образовательные учреждения, которые необходимо восстанавливать. Есть и другие вопросы, требующие решения сегодня, сейчас.

Значительную часть жилого фонда Гагрского района занимают многоэтажные квартирные дома, построенные в 60х-70х годах прошлого столетия. Их эксплуатация по допустимым нормам – 50 лет. но после исследования на аварийность и капитального ремонта срок эксплуатации может быть увеличен. «Исследование и капитальный ремонт одного многоквартирного дома может обойтись в десятки миллионов рублей. Планов много, дел много и на все это нужны средства. Даже при той положительной динамике налоговых поступлений, которая есть сегодня в Гагрском районе, бюджет не способен будет все это реализовать. Соответственно нам необходимо искать новые источники доходов, создавать условия для появления новых объектов налогообложения», – подчеркнул Юрий Хагуш.

По его словам, в Администрацию Гагрского района поступают заявления от различных юридических лиц на разрешение на строительство апарт-отелей и у властей района нет законных оснований им в этом отказывать.

«Законопроект представленный в Народное собрание, как я понимаю, будет способен регулировать данный вид бизнеса с выгодой для государства и он, так и называется, если мне не изменяет память «Закон о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов». Сегодня много полемики вокруг данного законопроекта, и я хотел бы затронуть несколько тезисов, озвучиваемых рядом политических деятелей и представителей гражданского общества. Я ни в коей мере не сомневаюсь в искренних переживаниях, патриотизме и любви к Родине подавляющего большинства из них, но есть и другие, кто намеренно вводит общество в заблуждение в угоду своим политическим амбициям и меняющейся политической конъюнктуры. Я буду сейчас говорить, как человек болеющий за свой народ не менее вышеперечисленных и сторонников и противников законопроекта. Тезис о том, что этот законопроект приведет «к потере лучших земель» считаю необъективным, так как те лучшие земли, о которых идет речь, под разными видами пользовательских и арендных отношений были выделены под различные бизнес-проекты или же сельскохозяйственные проекты уже много лет назад и преимущественно национальному инвестору, о котором так часто упоминается в последнее время. В числе этих инвесторов есть и бывшие чиновники, и ветераны войны, и все они – заслуженные в нашей стране люди. Однако за десятилетия пользования активами в сотни гектаров земли у нас так и не произошло прорывного скачка ни в туристическом бизнесе, ни в сельском хозяйстве. Более того многие из них все эти года даже не платили земельный налог. В тоже время, за спиной у государства происходят многомиллионные сделки по переуступке прав пользования земельными участками, этими же людьми», – констатировал Юрий Хагуш.

Он подчеркнул, что при этом земля, конечно же, не продается, она находится в собственности государства и его народа. Продаются или же переуступаются права на пользование-владение земельными участками.

«Возникает резонный вопрос: между кем и кем? Обвинять можно во всем и всегда власть, так мы и привыкли это делать, но давайте откроем местные сайты объявлений, агентств недвижимости, социальные сети, под объявлениями о продаже земельных участков размещены номера телефонов продавцов – не глав администраций и не президента. Там указаны номера телефонов наших с вами граждан, может быть наших соседей, родственников. Давайте начнем уже говорить правду!» – призвал Юрий Хагуш.

Он обратил внимание на тот факт, как из, государственной собственности в частную, за копейки выводились крупнейшие санатории и пансионаты, и также за спиной у государства и ее народа продавались за миллиарды рублей третьим лицам.

«А сколько было выдано нотариальными конторами Республики Абхазия доверенностей иностранным гражданам на право управления недвижимым имуществом за все послевоенные годы? Только за последние три года выдано 1382 таких доверенностей. Это ли не является скрытой формой продажи жилья иностранным гражданам? Не сможет ли это повлиять на демографический перекос? Не способствует ли это появлению в нашей республике тысяч иностранных граждан? А кто-нибудь из комментирующих задавался вопросом о числе трудовых иммигрантов в нашей стране, которые пребывают к нам со своими семьями, их дети учатся в наших школах. К примеру, только в Гагрском районе за 6 месяцев 2023 г., 1394 иностранных граждан обратилось за разрешением на работу, до 500 детей не граждан Абхазии сегодня обучаются в школах Гагрского района – это 10% от общего числа учеников в нашем районе», – констатировал Юрий Хагуш.

Он подчеркнул, что ему неприятно, когда некоторые люди пытаются сделать из других людей дураков.

«Есть принципиальная разница в терминах «продажа недвижимости иностранным гражданам» и «продажа жилой недвижимости иностранным гражданам». Наше законодательство уже долгие годы позволяет приобретение любой недвижимости на территории Республики Абхазия иностранным гражданам за исключением жилой недвижимости. Это происходит уже очень давно, а запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам как был так и остается неизменным», – напомнил глава Администрации.

По его мнению, сегодня российский бизнес стал значительно активнее в отношении Абхазии, этому сопутствовали несколько факторов и одним из них, является снижение уровня преступности.

«Сегодня стало спокойнее жить и нашим гражданам, и нашим гостям. И не зря говорят, что деньги любят тишину, чем мы не могли похвастаться не так давно. Сегодня у нас есть возможность извлечь максимальную выгоду для государства, в таких масштабных проектах как строительство крупных курортных комплексов и здесь, и в восточной части Абхазии. Открытие аэропорта, развитие горных кластеров, мы имеем все возможности для развития и горнолыжного курорта в Гагрском районе. Есть уже наработки, есть и потенциальные инвесторы. И даже в этом случае, я уверен, найдутся противники и этого проекта, которые категорично будут высказываться против и не предлагать конкретных альтернативных решений», – подытожил свое выступление на активе Юрий Хагуш.