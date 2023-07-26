ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СУХУМСКОМУ АЭРОПОРТУ

Сухум. 26 июля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Абхазии в окончательном чтении ратифицировали «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба».