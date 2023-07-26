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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СУХУМСКОМУ АЭРОПОРТУ

Новости Среда, 26 июля 2023 15:27
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ПАРЛАМЕНТ РАТИФИЦИРОВАЛ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СУХУМСКОМУ АЭРОПОРТУ

Сухум. 26 июля 2023. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента Абхазии в окончательном чтении ратифицировали «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба».

Документ представил постоянный представитель Президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц. Мнение профильного парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками озвучил депутат Алхас Барциц.

Соглашение регулирует вопросы реализации российским юридическим лицом инвестиционного проекта и определяет права и обязательства сторон.

За ратификацию соглашения проголосовали 30 депутатов, против - 2, воздержался один.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 26 июля 2023 15:30

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