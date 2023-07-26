В АБХАЗИИ УЖЕСТОЧАЕТСЯ НАКАЗАНИЕ ЗА КЛЕВЕТУ

Проект закона предусматривает внесение изменений в часть 1 статьи 121 УК РА («Торговля людьми»).

Действующая редакция части 1 статьи 121 УК предусматривает совершение торговли людьми путем купли-продажи человека, его вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения в целях эксплуатации. Однако данной нормой не охватывается совершение сделок с людьми с иными целями, например, торговля ребенком для последующего его незаконного усыновления.

Проектом закона предлагается расширить группу действий, связанных с торговлей людьми, включив в нее уголовную ответственность за куплю-продажу человека и иные сделки в отношении человека без указания мотива и цели.

Проект закона также предусматривает внесение изменений в статью 124 УК («Клевета») и в примечание к статье 196 («Злоупотребление полномочиями»).

Согласно статье 14 Конституции Республики Абхазия, каждый имеет право на свободу частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства.

Защите указанных конституционных прав посвящена и статья 124 УК РА, которая устанавливает уголовную ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Часть 2 статьи 124 предусматривает уголовную ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ.

«Следует отметить, что в связи со стремительным развитием информационных технологий в качестве источника информации все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет». Большинство сайтов в сети «Интернет» не являются средствами массовой информации, поскольку не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке. При этом зачастую указанные сайты имеют аудиторию, значительно превосходящую по охвату традиционные средства массовой информации», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона предлагается устранить данный пробел и дополнить часть 2 статьи 124 УК положением, в соответствии с которым устанавливается уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».

Изменения вносятся и в санкции частей 1, 2 и 3 статьи 124 УК РА.

Увеличивается размер штрафа за совершение деяний, предусмотренных частью 1 (от 50 тыс. до 100 тыс. рублей вместо действующей санкции – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ужесточаются санкции частей 2 (штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей вместо штрафа в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей) и 3 статьи 124 УК РА (штраф в размере от 150 тысяч до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет вместо лишения свободы на срок от двух до пяти лет).

«Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов уголовной ответственности за распространение заведомо ложных велений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (клевета), – отмечается в пояснительной записке.

За законопроект проголосовал 31 депутат, один – против.

Принятая в окончательном чтении статья 124 «Клевета» УК РА выглядит следующим образом:

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, будет наказываться штрафом от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до одного года либо лишением свободы на срок до двух лет;

Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ, либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая «Интернет» – штрафом в размере от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет;

Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления – штрафом в размере от 150 тысяч рублей до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Депутаты Парламента не дали согласия на применение полиграфа в ходе судопроизводства. Не будет приниматься в качестве доказательства в суде и опрос на месте преступления.

Невзирая на мнение работников прокуратуры, депутаты Парламента посчитали возможным оставить в действии такую меру пресечения, как домашний арест.

Об этом сообщает Апсныпресс.