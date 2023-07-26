Сухум. 2 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание на КПП «Псоу», в котором приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция и начальник пограничного отряда СГБ Рустам Латипов.

Рустам Латипов сообщил, что в последнее время достигнуты значительные успехи, в развитии инфраструктуры, создании условий для несения службы пограничными нарядами на КПП «Псоу».

«Каких либо нужд у службы на данном этапе нет», – сказал Латипов.

Президент Аслан Бжания подчеркнул, что для всех служб на границе созданы хорошие условия и за это нужно благодарить бизнесменов, оказавших помощь в решении приграничных проблем.

В свою очередь председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция отметил, что скоро построят новое здание таможенного оформления, где будут предусмотрены все необходимые условия для тех, кто несёт службу. По смете его строительство обойдется в 21 млн рублей и первые 7 млн рублей уже выделены.

В тоже время он подчеркнул, что и сегодня для сотрудников ГТК созданы нормальные условия как для работы, так и для отдыха, а также функционирует столовая.

Министр внутренних дел Роберт Киут сообщил, что состоянии пункта отделения милиции на КПП «Псоу» неудовлетворительное, поэтому в ближайшее время будет рассматриваться вопрос его реконструкции.

МВД проведена работа по упорядочению автотранспортного движения на границе, есть определенные предложения, которые помогут улучшить работу пассажирского потока.

«Со всеми проблемами несения службы на границе мы знакомы и будем их решать. В тоже время мы требуем от всех служб нормальной работы и вежливого отношения к людям, и в первую очередь – к нашим гостям. Следует помнить, что именно от прохождения границы складывается первое впечатление об Абхазии», – констатировал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт президента.