ПРЕЗИДЕНТ НАХОДИТСЯ С ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 2 6 июля 2023. Абхазия-Информ. Утром глава государства Аслан Бжания побывал на КПП «Псоу». Президент осмотрел объекты, которые ведут хозяйственную деятельность на контрольно-пропускном пункте, магазины беспошлинной торговли Duty free – существующие и строящийся объект.

Затем он осмотрел здание штаба пограничного отряда Службы государственной безопасности, которое несколько недель назад было введено в эксплуатацию.

Далее Аслан Бжания провел совещание с участием руководств СГБ, пограничного отряда СГБ, МВД и ГТК, где обсудили вопросы выявления существующих недостатков и пути их решения, а также совершенствования работы контрольно-пропускного пункта Псоу.

Начальник поста КПП Аляс Хишба рассказал, что старое здание пришло в негодность: на нём появились трещины, грунт, на котором оно расположено, слабый и здание будут сносить. Здесь построят новый пункт со складским помещением, где и будут оформляться грузы.

Говоря о статистике, заместитель председателя СГБ Рустам Латипов отметил, что в сутки границу пересекают до 63 тысяч человек, а также более 11 тысяч автотранспортных средств.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что в сравнении с прошлым годом этого периода мы наблюдаем прирост на 10%. По нынешним данным, мы идём на рекордные показатели», – сказал он.

В совещании участвовали премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

Об этом сообщает сайт президента.