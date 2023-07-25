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Абхазия Информ

«ЦЕНЫ БЕЗУМНЫЕ»: ОТДЫХ В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ СТАЛ ДОРОЖЕ ЕГИПТА

Новости Вторник, 25 июля 2023 22:44
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«ЦЕНЫ БЕЗУМНЫЕ»: ОТДЫХ В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ СТАЛ ДОРОЖЕ ЕГИПТА

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Отдых в трехзвездочной гостинице Абхазии в этом году обойдется россиянам дороже, чем в пятизвездочном отеле Египта. Об этом NEWS.ru сообщила руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская. По ее словам, с подобной ситуацией она сталкивается впервые за 20 лет.

«Я сейчас смотрела путевки в Абхазию для двоих взрослых и ребенка на 10 дней. Не самые хорошие варианты, но с питанием стоят от 220-240 тыс. руб. Если же брать нормальный, комфортный вариант, который ближе к четырем звездам, это уже 280 тыс. руб. А раньше можно было отдохнуть за 120-150 тыс. руб.», – сказала она.

Ржевская отмечает, что в Абхазию еще легко найти путевки, так как это стало довольно дорогим направлением и его выбирают далеко не все.

«Но там цены безумные. И впервые за 20 лет я вижу, что в Абхазию, в трехзвездочный отель, стало ехать дороже, чем в пятизвездочный в Египте», – говорит турагент.

По ее словам, три авиабилета в Абхазию и обратно с багажом сейчас стоят около 70 тыс. руб., что тоже очень дорого, отмечает эксперт.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 25 июля 2023 22:49

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