МВД: В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОГАИ АСТАМУР ТАНИЯ

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Коллективу ОВД по Галскому району представлен новый начальник ОГАИ Астамур Тания. Представляя Тания, врио начальника УГАИ МВД РА Дамей Авидзба отметил, что текущая ситуация по борьбе с выявлениями нарушителей ПДД в районе находится не на должном уровне. Этим фактом вызвана необходимость кадровых изменений.



«Те показатели, которые мы сегодня видим в представляемой вами отчетности, никак не могут соответствовать реальному положению дел. Неудовлетворительной работу ОГАИ Галского района считает и курирующее нашу работу руководство МВД. На новое руководство мы возлагаем большие надежды»,- сказал Авидзба.



Астамур Тания, подполковник милиции, работает в госавтоинспекции с 2015 года. С 2023 по 2024 год занимал пост заместителя начальника УГАИ МВД РА.



Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии