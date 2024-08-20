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Абхазия Информ

МВД: В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОГАИ АСТАМУР ТАНИЯ

Новости Вторник, 20 августа 2024 11:33
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МВД: В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОГАИ АСТАМУР ТАНИЯ

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Коллективу ОВД по Галскому району представлен новый начальник ОГАИ Астамур Тания. Представляя Тания, врио начальника УГАИ МВД РА Дамей Авидзба отметил, что текущая ситуация по борьбе с выявлениями нарушителей ПДД в районе находится не на должном уровне. Этим фактом вызвана необходимость кадровых изменений.


«Те показатели, которые мы сегодня видим в представляемой вами отчетности, никак не могут соответствовать реальному положению дел. Неудовлетворительной работу ОГАИ Галского района считает и курирующее нашу работу руководство МВД. На новое руководство мы возлагаем большие надежды»,- сказал Авидзба.

Астамур Тания, подполковник милиции, работает в госавтоинспекции с 2015 года. С 2023 по 2024 год занимал пост заместителя начальника УГАИ МВД РА.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 20 августа 2024 11:35

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