ВТОРНИК 27 АВГУСТА - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
Новости Вторник, 20 августа 2024 11:37
Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Вторник, 27 августа, объявляется дополнительным выходным днем.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.
Тем самым, в Абхазии будет пять выходных дней: 24 августа – суббота; 25 августа – воскресенье; 26 августа – понедельник, День международного признания Республики Абхазия; 27 августа – вторник; 28 августа – среда, день Успения Пресвятой Богородицы.
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