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ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

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ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
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Абхазия Информ

ВТОРНИК 27 АВГУСТА - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Новости Вторник, 20 августа 2024 11:37
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ВТОРНИК 27 АВГУСТА - ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ.           Вторник, 27 августа, объявляется дополнительным выходным днем.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.

Тем самым, в Абхазии будет пять выходных дней: 24 августа – суббота; 25 августа – воскресенье; 26 августа – понедельник, День международного признания Республики Абхазия; 27 августа – вторник; 28 августа – среда, день Успения Пресвятой Богородицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 20 августа 2024 12:02

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