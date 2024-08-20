ТРЕТЬИ СУТКИ НА СВАЛКЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ ВСЕ УСИЛИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

Завоз мусора из Сухума остановлен, из-за серьезного задымления и очагов возгорания на свалке. «Все это сделано из-за того, что это опасно для жизни. У нас сил не хватает, я связывался с пожарной частью ГЭС. Они помогают машинами. Я связывался также с министром МЧС. Мы видим, что на самом деле возгорания на несколько метров глубже. Тушение такого возгорания – это очень трудоемкая и сложная работа», – сказал журналистам глава администрации Галского района Эдуард Пилия, комментируя решение о приостановке завоза мусора из Сухума. По его мнению, высока вероятность поджога. Эдуард Пилиа полагает, что будет найден человек, который это делает и будет соответствующе наказан.

Оперативный штаб Галской администрации предпринимает все возможные усилия для локализации и ликвидации пожара на свалке.





