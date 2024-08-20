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Абхазия Информ

ТРЕТЬИ СУТКИ НА СВАЛКЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ ВСЕ УСИЛИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

Новости Вторник, 20 августа 2024 11:58
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ТРЕТЬИ СУТКИ НА СВАЛКЕ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ ПРЕДПРИНИМАЮТ ВСЕ УСИЛИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Третьи сутки горит полигон ТБО в районе села Шашикуара Галского рафона, положительных результатов пока нет,  сообщает Галмедиа.

Завоз мусора из Сухума остановлен, из-за серьезного задымления и очагов возгорания на свалке.  «Все это сделано из-за того, что это опасно для жизни. У нас сил не хватает, я связывался с пожарной частью ГЭС. Они помогают машинами. Я связывался также с министром МЧС. Мы видим, что на самом деле  возгорания на несколько метров глубже. Тушение такого возгорания – это очень трудоемкая и сложная работа»,  – сказал журналистам глава администрации Галского района Эдуард Пилия, комментируя решение о приостановке завоза мусора из Сухума. По его мнению, высока вероятность поджога. Эдуард Пилиа полагает, что будет найден человек, который это делает и будет соответствующе наказан.

Оперативный штаб Галской администрации предпринимает все возможные усилия для локализации и ликвидации пожара на свалке.


Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 20 августа 2024 12:01

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