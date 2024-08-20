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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ

Новости Вторник, 20 августа 2024 18:07
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В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Первый  заместитель руководителя департамента пограничного контроля Погранслужбы ФСБ России генерал-лейтенант Рафаэль Даербаев представил премьер-министру Александру Анквабу вновь назначенного начальника Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия генерал-майора Сергея Щедрина.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

Александр Анкваб выразил благодарность завершившему службу в республике бывшему начальнику Погрануправления Андрею Кудимову, и пожелал ему дальнейших успехов: «Высоко ценим Ваш личный вклад в организацию взаимодействия с органами власти Абхазии и безупречную службу по обеспечению охраны государственных границ Республики Абхазия в тесном сотрудничестве с абхазскими пограничниками».

Обращаясь к новому руководителю Погрануправления, премьер-министр подчеркнул, что абхазская сторона, как и прежде, готова оказывать необходимое содействие российским пограничникам.

«Мы всегда открыты и доступны для вас в реализации общих задач, определенных абхазо-российским межгосударственным соглашением по совместной охране границ», отметил Александр Анкваб.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 20 августа 2024 18:09

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