В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОГРАНУПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

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Александр Анкваб выразил благодарность завершившему службу в республике бывшему начальнику Погрануправления Андрею Кудимову, и пожелал ему дальнейших успехов: «Высоко ценим Ваш личный вклад в организацию взаимодействия с органами власти Абхазии и безупречную службу по обеспечению охраны государственных границ Республики Абхазия в тесном сотрудничестве с абхазскими пограничниками».

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Обращаясь к новому руководителю Погрануправления, премьер-министр подчеркнул, что абхазская сторона, как и прежде, готова оказывать необходимое содействие российским пограничникам.

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«Мы всегда открыты и доступны для вас в реализации общих задач, определенных абхазо-российским межгосударственным соглашением по совместной охране границ», отметил Александр Анкваб.