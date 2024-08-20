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Абхазия Информ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 20 августа 2024 11:29
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 августа 2024. Абхазия-Информ. Один человек погиб в результате ДТП сегодня утром на республиканской трассе Псоу – Ингур. 

Водитель автомобиля, в районе села Мгудзрхва (Гудаутский район), при выполнении маневра обгона на сплошной линии, столкнулся с автомобилем, который совершал поворот налево. В результате столкновения автомобиль опрокинулся, находившийся в авто пассажир скончался на месте от полученных травм.

Водитель и пассажиры другого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств и причин случившегося ДТП.



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