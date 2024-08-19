ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. НОННЕ ДОРОФЕЕВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

Со 100-летним юбилеем Дорофееву поздравил начальник Аппарата Кабинета министров Абхазии Давид Сангулия и пожелал ветерану крепкого здоровья. «Мы рады видеть Вас в кругу большой семьи. Будьте здоровы и многие годы встречайте праздник Победы», - сказал Сангулия.

Нонну Ивановну также поздравили представители Республиканского Совета ветеранов, а также представители Посольства России в Абхазии и «Дома Москвы».

Ветерану вручили цветы, подарки, письмо и от президента Российской Федерации В. В. Путина. В тексте поздравления президента РФ говорится: «Уважаемая Нона Ивановна! Сердечно поздравляем Вас со 100-летним юбилеем! Вы - символ мужества, стойкости и великой силы духа. Ваши заслуги во время Великой Отечественной войны, Ваше самоотверженное служение Родине навсегда останутся в нашей памяти. Желаем Вам долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих Вас людей, бодрости духа и отличного настроения! С самыми теплыми пожеланиями и низким поклоном!» - говорится в поздравлении».

Дорофеева одна из немногих ветеранов, оставшихся в Абхазии. В настоящее время в республике насчитывается 15 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним.

В Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. участвовали 55 тыс. жителей из Абхазии, более 17 тыс. из них погибли в ходе сражений. 23 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, 3 были награждены орденами Славы трех степеней.