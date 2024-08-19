АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ
Сухум. 19 августа 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел совещание с вице-премьерами. На совещании у премьер-министра обсудили вопросы экономики, исполнения бюджета, реализации программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 гг., ход реконструкции аэропорта, а также проблемы энергетики.
Соответствующую информацию доложили первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Анкваб обратил внимание курирующих вице-премьеров на необходимость осуществления контроля за реализацией указанной программы в части достижения ключевых показателей, выполнением бюджета 2024 года, качеством строительных работ объектов Инвестпрограммы и финансируемых из республиканского бюджета.
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