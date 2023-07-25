ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ РЕДКИХ ЯСТРЕБОВ В АБХАЗИЮ

Таможенники обнаружили двух обмотанных тканью и скотчем хищных птиц при осмотре багажника транспортного средства, следовавшего через пункт пропуска Адлер.

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Краснодарской таможни пресекли незаконный вывоз в Абхазию редких ястребов в отсеке для запасного колеса легкового автомобиля.

Водитель пояснил инспекторам, что перевозил редких особей для себя и декларацию не подал в целях экономии времени. Необходимых для вывоза ястребов разрешительных документов у мужчины не оказалось.

Экспертиза установила, что птицы являются годовалыми ястребами-тетеревятниками, торговля которыми регулируется Конвенцией СИТЕС.

Суд признал гражданина виновным по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Вынесено решение о назначении административного штрафа в размере 45 тыс. рублей.

Птицы конфискованы и помещены на временное содержание в один из санаториев Сочи. Решается вопрос об их передаче в краевой зоопарк.

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Ястреб-тетеревятник внесен в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). При перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС подлежат обязательному письменному декларированию с представлением в таможенный орган разрешительных документов.