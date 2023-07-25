РАСКРЫТА КРАЖА В ГАГРЕ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Хищение чужого имущества, имевшее место в одном из отелей г. Гагра, раскрыто сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении данного преступления Халваш Дамир Родикович, 1991 г.р.

Халваш, на момент задержания, следовал пассажиром в автомобиле, в котором и были обнаружены ранее похищенные вещи. Ноутбук, кожаный портфель, гаджет личного пользования, электронная книга, планшет, три сотовых телефона сотрудниками изъяты и в последствии опознаны владельцем.

По факту кражи в отношении Халваш возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения – арест.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.