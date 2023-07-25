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Абхазия Информ

ДАННЫЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ЕЖЕГОДНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Новости Вторник, 25 июля 2023 22:07
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ДАННЫЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ НЕ ПРЕВЫШАЮТ ЕЖЕГОДНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения Республики Абхазия мониторит ситуацию по заболеваемости ротавирусной инфекцией, особенно в период курортного сезона.

Показатели по районам республики свидетельствуют о том, что выявляемость данного заболевания не превышает ежегодных статистических данных.

Основная часть заболевших с ротавирусной инфекцией дети прибывших в Абхазию на отдых.

Нельзя исключать и тот факт, что в национальном календаре прививок Республики Абхазия входит вакцинация от ротавирусной инфекции (Ротарикс), а в Российской Федерации нет.

Самые высокие показатели в г.Сухум, Гагрском и Гудаутском районах, в Ткуарчалском, Очамчырском , Гулрыпшском, Гальском районах минимальные.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 25 июля 2023 22:13

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