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Абхазия Информ

КОНСТАНТИН АХБА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 13-14 ЛЕТ

Новости Вторник, 25 июля 2023 22:01
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КОНСТАНТИН АХБА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 13-14 ЛЕТ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Константин Ахба стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, которое проходило во Владикавказе с 19 по 25 июля.

Ахба выступал в весовой категории до 48 кг и представлял Краснодарский край.

Всего за медали боролись 309 боксеров из 69 регионов Российской Федерации.

Тренируют спортсмена Аслан Ахба и Эдуард Депелян.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 25 июля 2023 22:05

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