КОНСТАНТИН АХБА – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 13-14 ЛЕТ
Новости Вторник, 25 июля 2023 22:01
Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Константин Ахба стал бронзовым призером первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет, которое проходило во Владикавказе с 19 по 25 июля.
Ахба выступал в весовой категории до 48 кг и представлял Краснодарский край.
Всего за медали боролись 309 боксеров из 69 регионов Российской Федерации.
Тренируют спортсмена Аслан Ахба и Эдуард Депелян.