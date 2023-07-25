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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Новости Вторник, 25 июля 2023 21:55
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело в отношении – Ткебучава Ахры Бесикиевича, являющегося сотрудником ЛУВДТ МВД, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 156 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, а равно в крупном размере) УК Республики Абхазия; Багателия Мизана Джумберовича и Матуа Эрика Нодаровича по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 32 – ч. 3 ст. 156, п. «а», «г» ч. 2 статьи 158 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) УК Республики Абхазия.

Согласно материалам уголовного дела, 18 июля 2023 года, примерно в 23 часа 00 минут, в г. Сухум, Матуа Э.Н. и Багателия М.Д. имея единый корыстный преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого имущества, на автомашине марки «Тойота Марк-Х» в кузове серебристого цвета, за г.н. знаком М 817 0М-АВН, подъехали к гражданину Республики Туркменистан – Сапарову Сердармухаммету Оразмурадовичу, где остановив последнего и представившись сотрудниками милиции, угрожая ему при этом физической расправой и применением насилия, потребовали сесть в салон автомашины, на что последний, опасаясь указанных действий в отношении него, сел на заднее сидение автомашины, после чего на вышеуказанной автомашине, направились в направлении ул. Семерджиева, где продолжая представляться сотрудниками милиции, обратившись к Сапарову С.О., потребовали выдать личные вещи, носимые последним, в результате чего, последние завладели имуществом Сапарова С.О. в крупном размере на сумму 68600 рублей.

Они же, совместно с Ткебучава А.Б., 18 июля 2023 года, примерно в 23 часа 30 минут, единый корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, двигались на автомашине по улице Абазинская в г. Сухум где увидели двоих граждан Республики Узбекистан – Уролова Салохиддина Суюн угли и Азизова Мирджалола Абдуллаевича, подъехав к которым, представившись сотрудниками милиции и будучи одетыми в форменное обмундирование, потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность последних. Узнав, что документов при них нет, воспользовавшись доверием, усадили в салон вышеуказанного транспортного средства и, сообщив, что им необходимо оплатить штраф, отвезли на железнодорожный вокзал, расположенный по улице Дзидзария в г. Сухум, где из корыстных побуждений, мошенническим способом путем обмана, завладели денежными средствами в размере 5000 рублей, тем самым, причинив материальный ущерб в размере 2500 каждому из потерпевших.

Подозреваемый Багателия М.Д. во время допроса показал, что вину признает, а Ткебучава А.Б. Матуа Э.Н. отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

25 июля 2023 года в отношении всех подозреваемых Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в отношении ни в законную силу.

Прочитано 20 раз Последнее изменение Вторник, 25 июля 2023 22:00

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