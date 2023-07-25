В СУХУМЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ В ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Возложение цветов в годовщину начала битвы за Кавказ прошло у памятника Неизвестному солдату в Сухуме. Двадцать пятого июля исполнился 81 год с начала одной из самых затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны – битвы за Кавказ.

Организатором церемонии выступил культурный фонд «Платформа» при поддержке администрации Гулрыпшского района, Ассоциации российских соотечественников в Абхазии, общественной организации «Центр правозащиты российских граждан в РА» и молодёжной организации Абхазии «Апеипш».

В акции приняли участие представители этих организаций, а также студенты Абхазского госуниверситета и Федерации тайского бокса Абхазии.

«В этом году 9 октября исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ. Но сегодня, в день начала битвы, мы чтим память павших на горных перевалах Абхазии», – сказал представитель культурного фонда «Платформа» перед началом мероприятия.

Он напомнил, что в конце апреля 2021 года фонд представил проект «Кавказский фронт», посвященный 80-летию победы в битве за Кавказ, и добавил, что 24 августа состоится открытие памятника советским воинам на перевале Пыв.

Одним из основных очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на юге СССР стали перевалы абхазского участка Главного Кавказского хребта – Клухорский, Марухский и Санчарский. В ходе боев смертью храбрых пали десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Останки около 15 тысяч из них до сих пор лежат непогребенными на перевалах, в ущельях и на склонах гор.

31 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 9 октября объявлено Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

Об этом сообщают РИА Новости.