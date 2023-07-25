ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОЧЁТНЫМ КОНСУЛОМ АБХАЗИИ В ПРИВОЛЖСКОМ ФО РФ
Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания пригласил почётного консула РА в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука для обсуждения вопроса по завершению реконструкции памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах, который расположен на перевале Пыв в Гудаутском районе.
Владимир Литвинчук доложил президенту об итогах работы и сообщил, что инициативная группа при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии, начала подготовку к официальной церемонии открытия памятника.
Открытие памятника предложено провести 24 августа.
Президент одобрил такую деятельность и высказал добрые пожелания.
В середине июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством почётного консула Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе России Владимира Ильича Литвинчука и военнослужащих Министерства обороны завершила реконструкцию памятника.
Реконструкция памятника проводилась в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ, который культурный фонд «Платформа» презентовал в апреле 2021 года.
Большую и неоценимую поддержку в восстановлении памятника оказали: советник директора ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (Минкультуры РФ) Владимир Николаевич Метельков и директор Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александр Яковлевич Школьник, а также Министерство обороны, МИД и Минкульт Абхазии, фонд «Союз поисковых отрядов», Пограничный отряд СГБ РА, РУП «Черноморэнерго», Погрануправление ФСБ РФ в РА, Дом Москвы в Сухуме, ТК «Апсны-Ойли Рицинский реликтовый национальный парк.
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