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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: Я НИКОМУ НЕ СОБИРАЮСЬ ОТДАВАТЬ НАШИ ЗЕМЛИ

Новости Вторник, 25 июля 2023 20:38
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АСЛАН БЖАНИЯ: Я НИКОМУ НЕ СОБИРАЮСЬ ОТДАВАТЬ НАШИ ЗЕМЛИ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Гудаутского района. В числе вопросов, которые задавались главе государства, был и вопрос, связанный с законопроектом о правовом статусе апарт-отелей и апартаментов. По словам Бжания, к этому вопросу не следует подходить эмоционально.

«У всех нас, и у меня, как у главы государства, и у членов правительства, и у депутатов одна цель – мы хотим, чтобы ситуация в стране стала намного лучше и мы ищем пути к осуществлению этого. Да, в стране много проблем, и нам надо хорошо поработать. Прошло 30 лет, а мы не смогли отремонтировать крышу в здании телевидения; вокзалы разрушаются, а мы только приступили к их восстановлению. Много проблем, которые нам предстоит решать.

Мы должны очень серьезно поработать над тем, что называется «экономическим суверенитетом». Я ничего не скрываю, вы и сами видите. За 30 послевоенных лет более 90 % процентов строительных работ, а это восстановление школ, детских садов, театров, больниц, ремонт дорог – всё это сделано при поддержке России. Сотрудники силовых структур, правоохранительных органов получают доплаты за счет российской финансовой помощи. Но сейчас в России свои сложности. У нее нет возможности оказывать нам поддержку в том же объеме, как раньше. Если бы они могли, они бы присылали больше, оказывали бы большую поддержку, но у них нет такой возможности. Вопросы, касающиеся нашей экономики, мы должны решать сами. Я никому не собираюсь отдавать наши земли. Земля нам дана для того, чтобы жить и работать на ней, созидать. Абхазский народ защищал и защищает свою землю, чтобы воспитать здесь своих детей, чтобы обеспечить им благополучную жизнь. Чтобы сделать нашу жизнь лучше, мы должны трудиться вместе - народ и государство. Апартаменты, о которых мы говорили, это экономический вопрос. Политических моментов, сопутствующих этому вопросу, на самом деле, очень мало», – добавил президент.

Чтобы не возникло ни демографических, ни экологических проблем, мы должны, правильно, взвешенно подходить к решению вопроса апартаментов, считает глава государства.

Президент отметил, что данный законопроект еще не принят, его нужно внимательно проанализировать, взвесить все «за» и «против». Немало государств, которые не в последнюю очередь благодаря строительству апарт-отелей смогли развить сферу туризма и поднять свою экономику.

Президент обратил внимание на то, что туризм формирует почти 70 процентов доходов бюджета того же Гудаутского района. Он также с удовлетворением отметил, что отметил, что в Гудаутском районе видна проводимая работа.

«Мы сегодня подводим итоги за первое полугодие, анализируем, что было сделано, а что не смогли сделать. Когда подходишь к вопросу с этой стороны, то заметно, что ситуация в районе улучшилась. Жизнь идет вперед, в странах, которые нас окружают, развивается экономика и другие сферы. Мы тоже должны понять это и пойти по тому пути. Безусловно, мы должны создать условия для развития народа. Если человек хочет работать, то у него должна быть такая возможность», – сказал президент.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 25 июля 2023 20:47

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