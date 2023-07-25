Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с активом Гудаутского района по итогам деятельности за первое полугодие 2023 года. В работе актива принимали участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, депутаты, представители общественности.

На повестке дня вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты деятельности районных отделений Министерства внутренних дел и филиала РУП «Черноморэнерго».

Начальник налоговой инспекции района Рауль Авидзба сообщил, что в первом полугодии начислено налогов почти на 141 млн рублей.

Динамика роста, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составила 113% (+ 16 млн 729,3 тыс. рублей).

В первом полугодии Рицинский реликтовый национальный парк посетили 153 566 человек, что на 34 942 человека меньше, чем в прошлом году.

Комплекс Новоафонской пещеры за отчетный период посетили 94 778 человек, что на 3 309 человек меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По информации Авидзба, серьезным резервом пополнения бюджета являются задолженности по налоговым платежам, сумма которых на 1 июля 2023 года составила около 78 млн рублей.

О задолженности за электроэнергию в Гудаутском районе доложил руководитель гудаутского филиала РУП «Черноморэнерго» Ахра Гагулия. По его информации, она составляет более 169 млн рублей.

Предприятиям и организациям начислено около 34,3 млн рублей, оплачено – 19,3 млн рублей.

Населению района начислено 169,9 млн рублей, оплачено 15, 4 млн рублей. Задолженность за электроэнергию физлиц превышает 154 млн рублей.

Потребление электроэнергии в Гудаутском районе в первом полугодии 2023 года составило 279 679 479 кВт/ч.

«Гудаутским филиалом РУП «Черноморэнерго» установлено 20 новых трансформаторных подстанций», – сообщил Гагулия.

Начальник отдела милиции Гудаутского района Зосма Гицба представил статистические данные по зарегистрированным преступлениям. В районе за полгода были зарегистрированы 42 преступления, из которых 39 уже раскрыты. Среди них 8 краж (7 раскрыты), один грабеж – раскрыт, 4 факта незаконного ношения и хранения оружия (раскрыты 3), 15 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, раскрыты все, 11 прочих преступлений (раскрыты 10).

Глава Администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа выступил с отчетом о проделанной работе в первом полугодии 2023 года.

В бюджет Гудаутского района при плане 209,1 млн рублей за 6 месяцев 2023 года поступило 227,7 млн рублей, выполнение составило 109%. В том числе по собственным доходам (налоговые латежи) при плане 79,06 млн рублей поступило 100 млн рублей, что составляет 126,5%.

«По финансовой помощи от РРНП и Новоафонской пещеры при плане 9,8 млн рублей поступило 13 млн рублей, а в межбюджетный трансферт при плане 120,3 млн рублей поступило 115 млн рублей.

За счёт переходящего остатка на 1 января 2023 года в размере 69,8 млн рублей было принято решение об увеличении расходной части бюджета. Расходная часть бюджета Гудаутского района при годовом плане 684,1 млн рублей исполнена за отчетный период на 39,83 % и составила 272,5 млн рублей», – сообщил Боджгуа.

В первом полугодии продолжаются работы по благоустройству райцентра, начатые еще в конце 2022 году.

Так, ведется благоустройство памятника погибшим во время ВОВ и тротуарной зоны по пр. Героев (около 4,5 млн рублей), а также парка им. Ленина (7 млн рублей).

Здесь также расчищают автомобильную дорогу Псоу – Сухум в районе села Приморское (3,8 млн рублей). Около 5 млн рублей выделены на ремонт канализации Гудаутской ЦРБ.

Также начата реконструкция моста Абгархук – Ачандара (4 млн рублей).

Согласно докладу главы, в городе ведутся ремонтные работы средней школы N5 (6 млн рублей) и общественного городского туалета по ул. Дзидзария (700 тыс. рублей).

На совещании Боджгуа доложил о завершении укладки асфальтного покрытия по ул. Лакербая ( около 2 млн рублей), об окончании ремонтных работ водопровода в селе Куланырхуа (800 тыс. рублей), а также об укладке тротуара по ул. Тарнава (6 млн рублей).

Боджгуа сообщил, что совместно с Собранием Гудаутского района принято решение об увеличении бюджетных ассигнований за счет распределения остатка на 01.01.2023 года по селам Гудаутского района на общую сумму около 22 млн рублей.

Также произведен капитальный ремонт спецтехники (грейдера) за счет средств, выделенных из Резервного фонда президента (2 млн рублей).

«На сегодняшний день в районе ведутся многочисленные работы по ремонту канализаций и ливневок, в селах Гудаутского района проводятся текущие работы по ремонту дорог и водопроводов», – сказал он.

По словам Боджгуа, материальная помощь гражданам района за первое полугодие 2023 года составила 4, млн рублей.

Хотя за последние годы в районе и проделано немало работ, все ещё остается много нерешенных проблем.

Район является курортным поэтому необходимо улучшить инфраструктуру, способствующую развитию курортной сферы. Но люди сталкиваются с проблемой нехватки электроснабжения при вводе в эксплуатацию новых курортных объектов.

Существует большая проблема и с системой канализации города. По Инвестпрограмме построены две перекачивающие насосные станции, но строительство основного очистного сооружения включено на 2026 год.

«Наш район также нуждается в пополнении существующего автопарка новой спецтехникой как для городского, так и для сельского хозяйства», – сказал глава района.

По Инвестиционной программе содействия социально-экономического развития 2023-2025 годы в Гудаутском районе запланировано провести сети водоснабжения в селах Звандрипш (3 этап) более 20 846,9 м (предельная сметная стоимость 36,8 млн рублей) и Мгудзырхва (3 этап) более 12 137 м (предельная сметная стоимость 15,1 млн рублей).

В планах Администрации также вопросы развития автодорожных сетей. Так, в 2023 году будет проведён ремонт по ул. Чанба более 6 892 м2 (предельная сметная стоимость оставляет 13,5 млн рублей), по ул. Очамчирская более 9 747 м2 (предельная стоимость – 18 196,12 тыс. рублей) и по ул. Добровольцев более 11 422 м2 (предельная сметная стоимость составляет 24,2 млн рублей).

«Для развития и решения социальных проблем в районе необходимы дополнительные инвестиции в курортную сферу, что повысит налогооблагаемую базу и создаст дополнительные рабочие места», – подытожил Боджгуа.

По окончании совещания глава государства ответил на все вопросы участников актива, касающиеся актуальных для страны тем.

Об этом сообщает сайт президента.