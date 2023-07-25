ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил инспекционную поездку в Гудаутский район, где проверил ход работ по устройству новой водопроводной линии в селе Мгудзырхуа. В поездке главу государства сопровождали руководитель Администрации президента Джансух Нанба и глава Гудаутского района Баграт Боджгуа.

Как рассказал начальник УКС Тимур Агрба, водоснабжение в селе Мгудзырхуа реализовывается в рамках двух Инвестиционных программ 2020-2022 и 2023-2025.

«В программе 2020-2022 был построен резервуар объемом 500 кубических метров, проложено более 13 км водопроводных труб различного диаметра. На эти работы было потрачено 35 млн рублей», – пояснил он.

По словам Агрба, питьевой водой обеспечено около 300 домовладений.

«Во втором этапе 2023-2025, в этом году также будет проложено порядка 12 км труб различного диаметра, общая стоимость работ – 15 млн рублей. В 2023 году работы завешатся», – проинформировал Агрба.

В селе Мгудзырхуа с 2020 года положено 25 водопроводных труб, построен резервуар объемом 500 кубических метров. На все работы за все это время было израсходовано 50 млн рублей.

Президент также проинспектировал ход восстановительных работ в пансионате «Черноморец» в Гудауте.

Управляющая объектом Елена Клименко рассказала о проводимых здесь восстановительных работах.

«Мы планируем завершить работы в конце мая следующего года. На территории пансионата будут бассейн, тренажерный зал, пищеблок», – сказала Е.Клименко.