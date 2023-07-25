 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 25 июля 2023 19:35
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 25 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил инспекционную поездку в Гудаутский район, где проверил ход работ по устройству новой водопроводной линии в селе Мгудзырхуа. В поездке главу государства сопровождали руководитель Администрации президента Джансух Нанба и глава Гудаутского района Баграт Боджгуа.

Как рассказал начальник УКС Тимур Агрба, водоснабжение в селе Мгудзырхуа реализовывается в рамках двух Инвестиционных программ 2020-2022 и 2023-2025.

«В программе 2020-2022 был построен резервуар объемом 500 кубических метров, проложено более 13 км водопроводных труб различного диаметра. На эти работы было потрачено 35 млн рублей», – пояснил он.

По словам Агрба, питьевой водой обеспечено около 300 домовладений.

«Во втором этапе 2023-2025, в этом году также будет проложено порядка 12 км труб различного диаметра, общая стоимость работ – 15 млн рублей. В 2023 году работы завешатся», – проинформировал Агрба.

В селе Мгудзырхуа с 2020 года положено 25 водопроводных труб, построен резервуар объемом 500 кубических метров. На все работы за все это время было израсходовано 50 млн рублей.

Президент также проинспектировал ход восстановительных работ в пансионате «Черноморец» в Гудауте.

Управляющая объектом Елена Клименко рассказала о проводимых здесь восстановительных работах.

   IMG-20230725-WA0023_1.jpg  IMG-20230725-WA0022.jpg

«Мы планируем завершить работы в конце мая следующего года. На территории пансионата будут бассейн, тренажерный зал, пищеблок», – сказала Е.Клименко.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 25 июля 2023 19:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТКУАРЧАЛ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ МАРШРУТОМ СРЕДИ ТУРИСТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.