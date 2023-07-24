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Абхазия Информ

ТКУАРЧАЛ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ МАРШРУТОМ СРЕДИ ТУРИСТОВ

Новости Понедельник, 24 июля 2023 22:36
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ТКУАРЧАЛ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ МАРШРУТОМ СРЕДИ ТУРИСТОВ

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазия была и остается любимым направлением для летнего отдыха. Пляжи, реликтовые сосновые рощи, горы и водопады, реки и озёра с кристальной водой всегда будут местом притяжения городских жителей.

О самых популярных туристических маршрутах 2023 года и о том, как проходит сезон в интервью «Апсны.Иахьа» рассказали представители турагентств Абхазии.

Карта достопримечательностей Абхазии разнообразна. Уже много лет среди туристов популярны такие направления, как Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум.

Очень популярным направлением в последние годы стал «Джиппинг».

Руководитель туристической компании «Дильбер тур», которая специализируется на «джиппинге», Тимур Шапковский рассказал, что самым популярным маршрутом последнее время среди туристов является город-герой Ткуарчал.

«Мы уже третий год занимаемся рекламой Восточной части Абхазии, и она очень популярна среди гостей нашей республики. Туристы посещают горные водопады в городе Ткуарчал, поселок Акармара и смотровую в виде раскрытой ладони. В среднем в Ткуарчал выезжает каждый день 15-20 человек», – сказал он.

Он проинформировал, что средняя цена экскурсии – 2300 рублей независимо от того, откуда нужно забрать туристов.

По словам Шапковского, сезон начался не совсем так, как ожидалось.

«Это не то, чего мы ждали и к чему готовились. Можно смело сказать, что полноценно сезон начался десять дней назад, и мы надеемся, что погода не помешает», – сказал Шапковский.

Менеджер контроля качества обслуживания туристов в ООО «Абазг-999» Линда Ампар рассказала, что в их агентстве самым популярным туристическим маршрутом является «Золотое кольцо Абхазии». Стоимость такого тура составляет две тысячи рублей.

В экскурсию входят: город Гагра, Колоннада в Гаграх, Гагра парк, ресторан Гагрипш (остановка для фото, ресторан построен в царские времена), тарзанка над рекой Бзыбь (по желанию туристы катаются), Голубое озеро, Гегское ущелье, Юпшарское ущелье, Юпшарский каньон – Каменый мешок, слияние двух рек Геги и Бзыби, водопад «Мужские слезы», озеро Рица, обед на озере Рица (по желанию), дача Сталина (по желанию), город Новый Афон, озеро Псырцха, заброшенная ж/д станция, городской водопад в Новом-Афоне, Приморский парк, пруды с лебедями, Новоафонский монастырь Симона-Канонита, мужской монастырь, храм апостола Симона-Канонита, построенный на месте его погребения, Пантелеймоновский собор и Новоафонская пещера (по желанию).

Продолжительность тура с 6:30 до 19:00.

«Каждый год мы ожидаем большой поток туристов. В этом году, как и в прошлом, уменьшения потока туристов мы не наблюдаем, а наоборот, спрос на Абхазию все растет», – сказала она.

Руководитель туристической компании «Визит Абхазия» Руслана Гергедава отмечает, что в последнее время у туристов Абхазии в основном повысился интерес к индивидуальным экскурсиям.

«В основном люди, которые приезжают в Абхазию, являются активными интернет-пользователями и четко знают, что хотят посмотреть. Помимо стандартных запросов, таких как озера Рица, дача Сталина, Новоафонская пещера, монастырь, очень активно пользуется спросом Восточная Абхазия, даже сельский туризм. Есть такой тур – «Один день в абхазской деревне», и это увеличивает интерес к Восточной части Абхазии», – сказала она.

По словам Гергедава, самым топовым направлением в 2022-2023 году является Город-герой Ткуарчал.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 22:42

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