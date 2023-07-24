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Абхазия Информ

ДОМ МОСКВЫ ПЕРЕДАЛ МЕДИЗДЕЛИЯ ГАЛСКОЙ И СУХУМСКОЙ БОЛЬНИЦАМ

Новости Понедельник, 24 июля 2023 22:27
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ДОМ МОСКВЫ ПЕРЕДАЛ МЕДИЗДЕЛИЯ ГАЛСКОЙ И СУХУМСКОЙ БОЛЬНИЦАМ

Сухум. 24 июля 2023. Абхазия-Информ. Дом Москвы в Сухуме передал медицинские изделия индивидуального пользования Центральной районной больнице города Гал и Сухумской городской поликлинике.

В 2022 году представители данных медучреждений обратились в Дом Москвы с просьбой оказать поддержку в приобретении телескопических костылей, ходунков, противопролежневых матрасов, инвалидных колясок, измерителей артериального давления и измерителей концентрации глюкозы в крови, а также пульсометров и других медицинских изделий.

Помощь была оказана в рамках реализации программы Правительства Москвы по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Главные врачи Галской ЦРБ и Сухумской городской поликлиники Астамур Гамгия и Лиана Ампар поблагодарили Дом Москвы в Сухуме за оказанную помощь, отметив высокое качество медизделий, необходимых как в работе стационара, так и в поликлинической службе.

Председатель общественной организации «Союз граждан России» в Абхазии Анатолий Никульников, находившийся при передаче медицинских изделий, поблагодарил Дом Москвы в Сухуме за помощь и выразил надежду, что работа в данном направлении будет продолжена и в будущем.

В июне 2022 года Дом Москвы в Сухуме передал медицинское оборудование Очамчырской Центральной районной больнице.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 24 июля 2023 22:29

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