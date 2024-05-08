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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Новости Среда, 08 мая 2024 15:13
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В КАБМИНЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями Союза художников Абхазии во главе с председателем Виталием Джения. В ней принял участие гендиректор Госкомпании «Абхазстрой» Руслан Тванба.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с ремонтными работами в Центральном выставочном зале.

Скоро будут завершены работы по ремонту кровли здания Национальной картинной галереи по улице Пушкина, сказал Александр Анкваб, после чего там можно будет проводить краткосрочные выставки.

Работы в Центральном выставочном зале могут продлиться дольше, учитывая состояние здания после пожара, а также важность сохранения его архитектурного облика.

На встрече речь шла и о пополнении фонда картинной галереи.​

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2024 15:14

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