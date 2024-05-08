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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 08 мая 2024 15:10
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ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении он отметил, что Абхазию и Россию «будут объединять в стремлении к созиданию беспримерные самоотверженность, мужество, стойкость и доблесть наших предков».

Аслан Бжания также пожелал всему братскому народу России неиссякаемой крепости духа и новых достижений на благо Отечества.

В свою очередь, Владимир Путин поздравил Аслана Бжания и абхазский народ с Днем Победы и выразил уверенность в том, что «узы братской дружбы, закаленные в военные годы, останутся надежной основой для дальнейшего развития отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами». Президент РФ также просил передать «слова искренней благодарности» всем проживающим в Абхазии ветеранам Великой Отечественной войны.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2024 15:13

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