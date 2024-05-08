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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С 79-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Новости Среда, 08 мая 2024 15:31
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С 79-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил председателя Правительства России Михаила Мишустина с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемый Михаил Владимирович, примите сердечные поздравления с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник являет собой символ исторического и духовного единства народов Абхазии и России, общности судеб и перспектив. Во имя достойного будущего наши отцы и деды, матери и сестры, героически преодолевая трудности войны, сражались с общим врагом.

Глубоко чтим память о всех погибших в боях, о недоживших до наших дней ветеранах.

Великая победа достигнута беспримерным мужеством и подвигом миллионов защитников Отечества – и на фронтах, и в тылу.

Наши искрение поздравления обращены к ветеранам – россиянам, ко всему народу Российской Федерацией», – говорится в поздравлении.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2024 15:34

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