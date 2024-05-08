АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА ШУРГАЛИНА С 79-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«Уважаемый Михаил Александрович, 9 мая наши народы отмечают праздник, олицетворяющий общую историю и судьбу. Беспримерный подвиг наших отцов и дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной, самоотверженность тружеников тыла всегда с благодарностью будут храниться в памяти нынешнего и будущих поколений соотечественников в Абхазии и России.

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ . Премьер-министр Александр Анкваб поздравил с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне посла России в Абхазии Михаила Шургалина.

Боевое братство и дружба, сплотившие наши народы в годы тяжелых военных испытаний, служат прочной основой союзнических отношений и стратегического партнерства во всех сферах.

Господин посол, примите мои поздравления с 79-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Прошу передать мои наилучшие пожелания всем сотрудникам дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Абхазия».