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Абхазия Информ

КОМАНДА «СУХУМ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Новости Среда, 08 мая 2024 15:47
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КОМАНДА «СУХУМ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ. Команда «Сухум» стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди мужских команд. В финале сухумские баскетболисты одержали победу над спортсменами из Дранды со счетом 82:92. Третье место заняла команда «Гудаута», которая обыграла сухумский «Спартак» со счетом 51:81.

Чемпионат проходил с 16 марта в городах и районах Абхазии. В нем принимали участие 11 команд: «Дранда», «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии 2», «Очамчыра», «Ткуарчал», «Гудаута», «Спартак», «Гагра», «Гагра 2», «ДЮСШ 1» и «Сухум». Команды были разделены на две группы. Игры в группах проходили по круговой системе, из каждой группы в полуфинал вышли по две команды. Из группы «А» вышли «Гудаута» и «Спартак» и группы «Б» – «Сухум» и «Дранда».

В торжественной церемонии закрытия приняли участие заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, директор Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба, председатель комитета по делам молодежи и спорта Гулрыпшского района Нури Тарба и президент Федерации баскетбола Абхазии Эраст Агумава.

Также прошло награждение победителей и призеров чемпионата Абхазии среди женских команд. Чемпионат проходил с 16 марта по 7 апреля в городах и районах Абхазии. Соревнования прошли в четыре тура, затем состоялись полуфинал и финал. В турнире принимали участие восемь команд: «РШВСМ», «Крылья Абхазии», «Крылья Абхазии-2», «Гагра», «Спартак-2», «Спартак-3», «Новый Афон» и «Очамчыра».

Чемпионами стала команда «Крылья Абхазии». В финале они одержали победу над баскетболистками из «РШВСМ». Отметим, что команда «Крылья Абхазии» участвовала в чемпионате впервые. Третье место заняла команда «Спартак 2».

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Главный судья - Константин Мазов.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация баскетбола Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2024 15:49

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