 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Новости Среда, 08 мая 2024 17:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла встреча президента Тамилы Мерцхулава с делегацией из ФРГ, возглавляемой представителем ТПП в Германии Вольфгангом Матцке. В составе делегации Вольфганг Йоханн Хуммель – управляющий директор «Alpha Industry Investment», Рене Шольц – правовед, член Ассоциации промышленности и энергетики, Беттина-Корнелия Шмидт – журналист, Кристиан Валентин Бартель – студент Дрезденского технического университета.

На встрече обсуждались изменения геополитической обстановки в мире и ее отражение на экономической ситуации в Абхазии. Речь шла и о работе самой палаты, и ее представительствах в зарубежных странах, в том числе и в Германии, а также возможных аспектах развития торгово-экономических взаимоотношений между бизнес-сообществом Абхазии и Германии.

Гостей интересовал вопрос открытия аэропорта, который на их взгляд, увеличит поток туристов в Абхазию и привлечет внимание представителей зарубежных организаций, в том числе и иностранных инвесторов.

Тамила Мерцхулава отметила работу Вольфганга Матцке, который проводит на различных площадках многочисленные презентации Республики Абхазия и абхазской продукции и встречи с предпринимателями за рубежом, с целью развития отношений бизнес-сообществ обеих стран

«Благодаря представителю палаты визиты в Абхазию немецких предпринимателей становятся регулярными, о нас узнают все больше граждан Германии, интересуются представители СМИ», – подчеркнула президент ТПП.

В беседе с Тамилой Мерцхулава гости обсудили ряд тем, связанных с предпринимательством, а также возможности инвестирования.

В рамках пребывания в Абхазии, члены делегации встретились с главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба, руководителем Государственной хоровой капеллы Нодаром Чанба, руководителем камерного оркестра Давидом Терзян, посетили Музей денег Национального банка Абхазии. Запланированы поездки на озеро Рица и скачки, приуроченные ко дню празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 08 мая 2024 18:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОМАНДА «СУХУМ» СТАЛА ЧЕМПИОНОМ АБХАЗИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.