ПРЕЗИДЕНТ ТПП ВСТРЕТИЛАСЬ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

Сухум. 8 мая 2024. Абхазия-Информ . В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла встреча президента Тамилы Мерцхулава с делегацией из ФРГ, возглавляемой представителем ТПП в Германии Вольфгангом Матцке. В составе делегации Вольфганг Йоханн Хуммель – управляющий директор «Alpha Industry Investment», Рене Шольц – правовед, член Ассоциации промышленности и энергетики, Беттина-Корнелия Шмидт – журналист, Кристиан Валентин Бартель – студент Дрезденского технического университета.

На встрече обсуждались изменения геополитической обстановки в мире и ее отражение на экономической ситуации в Абхазии. Речь шла и о работе самой палаты, и ее представительствах в зарубежных странах, в том числе и в Германии, а также возможных аспектах развития торгово-экономических взаимоотношений между бизнес-сообществом Абхазии и Германии.

Гостей интересовал вопрос открытия аэропорта, который на их взгляд, увеличит поток туристов в Абхазию и привлечет внимание представителей зарубежных организаций, в том числе и иностранных инвесторов.

Тамила Мерцхулава отметила работу Вольфганга Матцке, который проводит на различных площадках многочисленные презентации Республики Абхазия и абхазской продукции и встречи с предпринимателями за рубежом, с целью развития отношений бизнес-сообществ обеих стран

«Благодаря представителю палаты визиты в Абхазию немецких предпринимателей становятся регулярными, о нас узнают все больше граждан Германии, интересуются представители СМИ», – подчеркнула президент ТПП.

В беседе с Тамилой Мерцхулава гости обсудили ряд тем, связанных с предпринимательством, а также возможности инвестирования.

В рамках пребывания в Абхазии, члены делегации встретились с главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба, руководителем Государственной хоровой капеллы Нодаром Чанба, руководителем камерного оркестра Давидом Терзян, посетили Музей денег Национального банка Абхазии. Запланированы поездки на озеро Рица и скачки, приуроченные ко дню празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.