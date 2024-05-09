ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Сухум. 9 мая 2024. Абхазия-Информ . Каждый год 9 мая отмечается один из самых важных праздников в нашей стране – День Победы в Великой Отечественной войне. Эту дату свято чтут не только в России и в других странах бывшего СССР, но и во всем мире. В День Победы принято вспоминать подвиги наших дедов и прадедов, которые освободили свою землю от немецко-фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война длилась 4 года – с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только погибшие воины, но и мирные жители, скончавшиеся в годы войны или вывезенные на другие территории.

В январе 1945 года началось активное наступление советских войск, которое закончилось героическим взятием Берлина. В битве за этот город армия СССР потеряла более 325 тысяч солдат и офицерского состава. За каждую улицу и каждый дом в Берлине фашистские солдаты дрались до последнего, в городе даже были использованы танки. И вот в 00:43 9 мая был, наконец, подписан акт о капитуляции Германии.

Уже в 6 утра 9 мая 1945 года по всем громкоговорителям Советского Союза был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая государственным праздником – Днем Победы. Вечером состоялся торжественный салют, состоявший из 30 залпов из тысячи орудий.

Первый военный парад в честь Дня Победы прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945.

На территории бывшего СССР нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. У каждого есть предки, которые помогли спасти землю от фашизма. Именно их подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем гордиться.

Во время войны тяжело пришлось не только солдатам и офицерам. Те, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не мог пойти на фронт, трудились в оборонной промышленности. На производствах места рабочих заняли подростки и женщины. Поэтому победа над немецко-фашистскими оккупантами – это гордость всего советского народа, потомки которого живут, во многих странах бывшего СССР.

Одной из основных традиций в День Победы является вынос красного знамени. Традиция соблюдается с 1965 года, когда был вынесен именно тот флаг, который советские солдаты повесили над рейхстагом в 1945-м. Позже знамя поместили в музей вооружённых сил, а на парад выносят полную копию флага.

С 1965 года в течение многих лет существовала традиция: каждый год в День Победы, 9 мая, в 18 часов по московскому времени по радио и телевидению объявлялась всероссийская минута молчания. Но в последние годы минуту молчания объявляет глава государства в ходе своей речи на параде Победы.

Традиционно с утра 9 Мая проходит Парад Победы на Красной площади в Москве. В Санкт-Петербурге проводится парад с участием флота. Также мероприятия проходят в городах-героях и городах воинской славы. Вечером – обязательно торжественный салют с залпами из орудий и фейерверками.

В День Победы россияне направляются к местным памятникам и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. В парках и на площадях проходят различные концерты с участием известных артистов и самодеятельных коллективов. В городах проходят акции, митинги и шествия.

В последние годы одним из атрибутов праздника стала георгиевская ленточка, которую россияне и граждане других стран стали носить с 2005 года как символ героизма, мужества и отваги. С ленточкой в праздничные дни ходят и дети, и взрослые, отдавая дань памяти тем, кто не пожалел свой жизни за Победу.

Также в последнее время появилась еще одна традиция, связанная с Днем Победы – гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Участники акции проходят колонной по центральным улицам городов, неся в руках таблички с фотографиями своих великих предков, прошедших войну. Таким образом в шествии «встречаются» ветераны армии и флота, партизаны, блокадники, дети войны и все-все, кто подарил нам мир на земле. Сейчас акция проходит в 80 странах и территориях.

Основная цель празднования Дня Победы – напоминание нынешним поколениям о той цене, которую отдали герои за мир и свободу.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку делали на «молниеносную войну»: в течение полутора-двух месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград, промышленные районы европейской части СССР, выйти на линию Архангельск – Волга и мощными ударами авиации по индустриальным районам Урала победоносно завершить войну с Советским Союзом. В их планы входило расчленение СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа.

Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом в одной кратковременной кампании потерпели крах. Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли врагу ряд крупных поражений. Они разгромили фашистские войска в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Очистив территорию СССР от врага, Красная армия, взаимодействуя с армиями союзников по антигитлеровской коалиции, в 1945 году завершила разгром фашистской Германии и освободили от оккупации страны Европы.

Решительные наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров.

На советско-германском фронте фашистская Германия понесла наибольшие потери. Советские войска пленили и разгромили 607 дивизий противника. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,5 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага.

Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) советского народа составили около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

9 мая 2024 года в Москве на Красной площади состоится парад Победы. В нем примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.