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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ И ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Новости Четверг, 09 мая 2024 10:35
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ И ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Сухум. 9 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В поздравительном адресе говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Примите самые искренние поздравления с 79-ой годовщиной Великой Победы!

9 мая – священная дата для каждого жителя нашей страны. Это день памяти о прошлом и надежд на будущее, символ несгибаемости и стойкости духа, с которой многонациональный народ встал на защиту Родины, большой советской страны.

Дорогие ветераны, славные защитники Отечества!

Каждый из вас – часть великой истории о подвиге и мужестве. Сегодня мы вспоминаем тех, кто остался на полях сражений, склоняем головы перед святым подвигом наших героев, чествуем тех, кто вернулся, чтобы вновь построить мирную жизнь. Этот великий праздник нас всех объединяет и наполняет наши сердца искренней гордостью за свою Родину. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

В этот знаменательный праздник искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старших!

С Днем Великой Победы!»

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 мая 2024 10:38

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