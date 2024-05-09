В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Сухум. 9 мая 2024. Абхазия-Информ . В Абхазии отмечают 79-ю годовщину Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В этот день во всех городах республики проводятся праздничные мероприятия, церемонии возложения венков к памятникам воинов освободителей, шествия с портретами ветеранов – «Бессмертный полк».

Празднование в Сухуме началось у памятника Неизвестному солдату на Набережной Махаджиров.

Отдать дань памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба, депутаты Парламента, члены правительства, военные, представители общественности, студенты и школьники.

После возложения цветов состоялся митинг. Затем торжественным маршем перед участниками митинга прошли парадные расчеты Минобороны Абхазии. В параде приняли участие подразделения Погрануправления ФСБ России и 7-ой российской военной базы.

Парад завершился прохождением «Бессмертного полка», в котором участвовали дети, внуки и правнуки победителей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В преддверии Дня Победы ветеранов Великой отечественной посещали представители правительства, военные, руководители общественных организаций, учащиеся школ.

День Победы в Абхазии – это праздник нескольких поколений, объединяющий отцов, детей, внуков и правнуков. Около 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны в период с 1941 по 1945 годы. Семнадцать с половиной тысяч из них погибли.

Медалями «За оборону Кавказа» награждены более восьми с половиной тысяч жителей Абхазии. Двадцать два уроженца Абхазии стали героями Советского Союза и трое – полными кавалерами ордена Славы.