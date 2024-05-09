РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ С КОНЦА МАЯ

Сухум. 9 мая 2024. Абхазия-Информ . Медицина Абхазии будет усилена во время туристического сезона российскими врачами. Соответствующая договоренность была подтверждена на встреч глав министерств здравоохранения РФ и Абхазии.Врачи из России прибудут в Абхазию уже в конце текущего месяца, об этом стало известно на рабочей встрече главы Минздрава республики Эдуарда Бутба и и.о. министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Главы здравоохранительных ведомств поговорили о ключевых направлениях дальнейшего российско-абхазского сотрудничества.

Чиновники также подтвердили, что продолжают действовать достигнутые ранее договоренности, одна из которых касается усиления медслужбы Абхазии на лето за счет ротации кадров.

«Уже в конце мая первые медики из российских клиник приедут в Абхазию для осуществления профессиональной деятельности в пору пиковых сезонных нагрузок», – сообщает Минздрав Абхазии.