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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ С КОНЦА МАЯ

Новости Четверг, 09 мая 2024 12:28
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РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ НАЧНУТ ЛЕЧИТЬ ТУРИСТОВ В АБХАЗИИ С КОНЦА МАЯ

Сухум. 9 мая 2024. Абхазия-Информ. Медицина Абхазии будет усилена во время туристического сезона российскими врачами. Соответствующая договоренность была подтверждена на встреч глав министерств здравоохранения РФ и Абхазии.Врачи из России прибудут в Абхазию уже в конце текущего месяца, об этом стало известно на рабочей встрече главы Минздрава республики Эдуарда Бутба и и.о. министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Главы здравоохранительных ведомств поговорили о ключевых направлениях дальнейшего российско-абхазского сотрудничества.

Чиновники также подтвердили, что продолжают действовать достигнутые ранее договоренности, одна из которых касается усиления медслужбы Абхазии на лето за счет ротации кадров.

«Уже в конце мая первые медики из российских клиник приедут в Абхазию для осуществления профессиональной деятельности в пору пиковых сезонных нагрузок», – сообщает Минздрав Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 09 мая 2024 12:30

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