АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил Михаила Мишустина с утверждением в должности председателя Правительства Российской Федерации.
«Уважаемый Михаил Владимирович!
Поздравляю Вас с утверждением в должности Председателя Правительства Российской Федерации. С удовлетворением восприняли единогласную поддержку, выраженную Вам Государственной Думой Российской Федерации.
Считаем приоритетным сохранение достигнутой при Ваших усилиях высокой интенсивности абхазо-российского межправительственного взаимодействия.
Готовы к развитию сотрудничества органов исполнительной власти по всему спектру двусторонних отношений», – говорится в поздравительном адресе.
Александр Анкваб пожелал Михаилу Мишустину дальнейших успехов.