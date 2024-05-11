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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Новости Суббота, 11 мая 2024 14:25
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил Михаила Мишустина с утверждением в должности председателя Правительства Российской Федерации.

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Поздравляю Вас с утверждением в должности Председателя Правительства Российской Федерации. С удовлетворением восприняли единогласную поддержку, выраженную Вам Государственной Думой Российской Федерации.

Считаем приоритетным сохранение достигнутой при Ваших усилиях высокой интенсивности абхазо-российского межправительственного взаимодействия.

Готовы к развитию сотрудничества органов исполнительной власти по всему спектру двусторонних отношений», – говорится в поздравительном адресе.

Александр Анкваб пожелал Михаилу Мишустину дальнейших успехов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 11 мая 2024 14:31

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