АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост Председателя Правительства РФ. В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Михаил Владимирович!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность Председателя Правительства Российской Федерации.
Ваши государственные качества, управленческие навыки и профессиональное мастерство неоспоримы. Под Вашим руководством Правительство эффективно решает поставленные задачи, что особенно важно сегодня, в условиях санкционного давления недружественных стран, и является залогом устойчивого развития страны.
Вы внесли значительный вклад в динамичное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Убежден, что и в дальнейшем сотрудничество между Абхазией и Россией будет способствовать успешному достижению общих целей в интересах наших народов.
Желаю Вам, Михаил Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо российского народа».