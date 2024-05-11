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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Новости Суббота, 11 мая 2024 14:32
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С НАЗНАЧЕНИЕМ НА ПОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост Председателя Правительства РФ. В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Михаил Владимирович!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность Председателя Правительства Российской Федерации.

Ваши государственные качества, управленческие навыки и профессиональное мастерство неоспоримы. Под Вашим руководством Правительство эффективно решает поставленные задачи, что особенно важно сегодня, в условиях санкционного давления недружественных стран, и является залогом устойчивого развития страны.

Вы внесли значительный вклад в динамичное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Убежден, что и в дальнейшем сотрудничество между Абхазией и Россией будет способствовать успешному достижению общих целей в интересах наших народов.

Желаю Вам, Михаил Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо российского народа».

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 11 мая 2024 14:35

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