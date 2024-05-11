Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост Председателя Правительства РФ. В поздравлении, в частности, говорится:

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего вступления в должность Председателя Правительства Российской Федерации.

Ваши государственные качества, управленческие навыки и профессиональное мастерство неоспоримы. Под Вашим руководством Правительство эффективно решает поставленные задачи, что особенно важно сегодня, в условиях санкционного давления недружественных стран, и является залогом устойчивого развития страны.

Вы внесли значительный вклад в динамичное развитие двусторонних отношений между нашими странами. Убежден, что и в дальнейшем сотрудничество между Абхазией и Россией будет способствовать успешному достижению общих целей в интересах наших народов.

Желаю Вам, Михаил Владимирович, крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей деятельности на благо российского народа».