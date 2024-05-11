ЗАКУПЛЕНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ МТС РЕСПУБЛИКИ
Новости Суббота, 11 мая 2024 14:35
Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. На базе МТС Гулрыпшского района прошла выдача запасных частей и шин всем Машинно-технологическим станциям республики.
В рамках Ведомственной целевой программы развитие сельского хозяйства на 2024 год, Министерство сельского хозяйства приобрело запасные части и шины для тракторов на общую сумму 10 812 350 (десять миллионов восемьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят) руб., которые были распределены согласно приказа министра по районным МТС согласно поданных ими заявок.
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