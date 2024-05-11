ЗАКУПЛЕНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ МТС РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. На базе МТС Гулрыпшского района прошла выдача запасных частей и шин всем Машинно-технологическим станциям республики.

В рамках Ведомственной целевой программы развитие сельского хозяйства на 2024 год, Министерство сельского хозяйства приобрело запасные части и шины для тракторов на общую сумму 10 812 350 (десять миллионов восемьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят) руб., которые были распределены согласно приказа министра по районным МТС согласно поданных ими заявок.