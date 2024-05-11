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Абхазия Информ

ЗАКУПЛЕНЫ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ МТС РЕСПУБЛИКИ

Новости Суббота, 11 мая 2024 14:35
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Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ. На базе МТС Гулрыпшского района прошла выдача запасных частей и шин всем Машинно-технологическим станциям республики.      

В рамках Ведомственной целевой программы развитие сельского хозяйства на 2024 год, Министерство сельского хозяйства приобрело запасные части и шины для тракторов на общую сумму 10 812 350 (десять миллионов восемьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят) руб., которые были распределены согласно приказа министра по районным  МТС согласно поданных ими заявок.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 11 мая 2024 14:38

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