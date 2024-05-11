МИНСЕЛЬХОЗ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ . Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора по приобретению и поставке сельскохозяйственных животных и товаров для организации производства сельскохозяйственной продукции.

По приобретению товаров: специализированного оборудования для организации производства переработки сельскохозяйственной продукции и товара-материальных ценностей: колючей проволоки, сетки, строительных материалов для обустройства сельскохозяйственных объектов, колышек для ограждения, систем капельного орошения и комплектующих частей, минеральных и органических удобрений, инвентаря и других товаров для организации производства/выращивания сельскохозяйственной продукции, а также услуг: строительно-монтажных работ, ветеринарных услуг, агротехнических услуг (далее – Положение о порядке проведения открытого конкурса на право заключения в 2024 году договора/договоров по приобретению товаров и оказанию услуг), в части исполнения реализации проектов ведомственной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства на 2024 год».

Заявки принимаются в срок до 13 мая 2024 года.