В ГАГРСКОМ И ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНАХ ОБНАРУЖЕНЫ ТРИ МАЙНИНГ-ФЕРМЫ

Сухум. 11 мая 2024. Абхазия-Информ . В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению незаконных подключений к электросети и осуществлению добычи криптовалют в г. Пицунда, на территории подсобного хозяйства гостиницы «Ривьера» обнаружена майнинг-ферма. Сотрудниками УВД по Гагрскому району и Пицундского отдела милиции совместно с сотрудниками отдела службы Государственной безопасности Абхазии по Гагрскому району обнаружено и изъято 13 майнинг-аппаратов, принадлежащих Бесаеву Эдгару Сослановичу,

При осмотре подсобного помещения домовладения по ул. Кабардинская 5-й тупик в г. Гагра сотрудниками Гагрского РУВД совместно с районным отделом службы Госбезопасности республики и специалистами РУП «Черноморэнерго» обнаружено 5 незаконно подключенных в электросети аппаратов по добыче криптовалют. Оборудование конфисковано.

Так же, пять действующих аппаратов для добычи криптовалют были обнаружены и конфискованы на территории частного домовладения гражданина Воуба Алмаса Ясоновича в с. Маркула. Оперативно-профилактические мероприятия провели сотрудники отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно с Госстандартом Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.